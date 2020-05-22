Про це він заявив під час брифінгу.
Міністр пояснив, що відкриття басейнів – загальна рекомендація, відповідно до третього етапу виходу з карантину.
“Починаючи з 1 червня, третього етапу виходу з карантину, буде відновлено роботу спортивних комплексів, фітнес-центрів разом з басейнами”, – пояснив Степанов.
На відео с 9:15
Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що питання відкриття басейнів поки на паузі через високий ризик зараження коронавірусом.
Під час вчорашнього брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявляв, що з 1 червня в столиці планують відновити діяльність спортивних комплексів, спортзалів, фітнес центрів, але без роботи басейнів.
- В Україні зафіксовано 20148 випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. За добу виявлено 442 нові випадки.