Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 червня, на третьому етапі виходу з карантину, буде дозволено відкрити басейни.

Про це він заявив під час брифінгу.

Міністр пояснив, що відкриття басейнів – загальна рекомендація, відповідно до третього етапу виходу з карантину.

“Починаючи з 1 червня, третього етапу виходу з карантину, буде відновлено роботу спортивних комплексів, фітнес-центрів разом з басейнами”, – пояснив Степанов.

На відео с 9:15

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що питання відкриття басейнів поки на паузі через високий ризик зараження коронавірусом.

Під час вчорашнього брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявляв, що з 1 червня в столиці планують відновити діяльність спортивних комплексів, спортзалів, фітнес центрів, але без роботи басейнів.