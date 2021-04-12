У Міністерстві охорони здоров'я заявили про пікове навантаження на службу екстреної медичної допомоги через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це на брифінгу в понеділок сказала заступниця очільника МОЗ Ірина Микичак.

“В Україні пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. Якщо говорити про “екстренку”, то це 17-19 тис. виїздів щодоби. На деяких територіях фіксують зниження навантаження на “екстренку”, зокрема в Івано-Франківській і Закарпатській областях. Водночас залишається високим рівень виїздів бригад у Запорізькій, Одеській, Харківській областях”, – сказала вона.

За словами Микичак, в Україні також висока завантаженість ліжок з киснем у Києві, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Хмельницькій областях – понад 70%.

“Попри те, що за 11 квітня зафіксовано деяке зниження підтверджених випадків коронавірусної хвороби, – а це 7 856 випадків, із них 335 дітей і 119 медичних працівників, – ми впродовж останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги, у нас високий рівень госпіталізації”, – зазначила заступниця міністра.