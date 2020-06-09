Чоловік, який у неділю в'їхав у натовп демонстрантів Black Lives Matters біля Річмонда, штат Вірджинія, заявив, що є лідером угруповання Ку-клукс-клану.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на заяву прокурорів.

За даними сторони обвинувачення, чоловік цілеспрямовано їхав в сторону натовпу і при цьому спеціально “газував”. В результаті постраждав один учасник акції, однак його травми не серйозні.

Тепер інцидент розслідується, як злочин на ґрунті ненависті.

За кермом авто знаходився 36-річний Гаррі Роджерс.

“Обвинувачений, за його власним визнанням і швидкому перегляду соціальних мереж, є лідером Ку-клукс-клану і пропагандистом ідеології Конфедерації. Ми розслідуємо, чи доречні звинувачення в злочинах на грунті ненависті”, – сказав Шеннон Л. Тейлор, прокурор в окрузі Хенрік.

Адвокат Роджерса поки утримується від коментарів.

Ку-клукс-клан – неформальна угруповання в Сполучених Штатах, яке виступає за вищість білої раси.

У штаті Вірджинії часто виникають конфлікти через символіки та ідеологію “конфедератів”. У цьому штаті залишився пам’ятник генералу Конфедеративних Штатів Америки Роберту Лі, який тепер планують демонтувати.

Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими офіцерами. 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах.

Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі і по всьому світу.