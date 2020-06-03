Вбивство темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейськими США стало причиною масових протестів в Штатах та інших західних країнах.

Відео масштабних демонстрацій користувачі публікують в соціальних мережах.

Відзначимо, що протести проходять в США, Великобританії, Німеччині, Нідерландах та інших країнах.

Учасники акцій вимагають звернути увагу на проблеми з дискримінацією за расовою ознакою в своїх країнах.

Відзначимо, в Берліні акція пройшла біля будівлі американського посольства, де зібралися близько 2200 осіб з плакатами, на яких було написано “Black lives matter”.

У Парижі близько 20 тисяч учасників акції вийшли на протест проти расизму, незважаючи на карантинні обмеження.

У Лондоні протестувальники вийшли з плакатами з написами “Великобританія не безвинна”.

This is the scene in Hyde Park where hundreds of people have joined the #BlackLivesMattter protest. Most people are wearing masks and trying to stay apart, but not all. pic.twitter.com/jmii3e294d — LBC News (@LBCNews) June 3, 2020

this was the protest in amsterdam. they thought there would be 250 people only and it ended with over 5000 people #BlackLivesMattter pic.twitter.com/mtbSetI0Hj — ɾɑყɑ⁷ (@afterwc) June 2, 2020

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.