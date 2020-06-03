Відео масштабних демонстрацій користувачі публікують в соціальних мережах.
Відзначимо, що протести проходять в США, Великобританії, Німеччині, Нідерландах та інших країнах.
Учасники акцій вимагають звернути увагу на проблеми з дискримінацією за расовою ознакою в своїх країнах.
Відзначимо, в Берліні акція пройшла біля будівлі американського посольства, де зібралися близько 2200 осіб з плакатами, на яких було написано “Black lives matter”.
У Парижі близько 20 тисяч учасників акції вийшли на протест проти расизму, незважаючи на карантинні обмеження.
У Лондоні протестувальники вийшли з плакатами з написами “Великобританія не безвинна”.
This is the scene in Hyde Park where hundreds of people have joined the #BlackLivesMattter protest. Most people are wearing masks and trying to stay apart, but not all. pic.twitter.com/jmii3e294d
— LBC News (@LBCNews) June 3, 2020
I can't breathe #BlackLivesMattter pic.twitter.com/eFclvfofvt
— Ainhoa 🎶 (@Nhoa1998) June 3, 2020
Liverpool yesterday❤️ #BlackLivesMattter #BlackLivesMatterUK pic.twitter.com/QIFmcrCNA6
— AE🇯🇲 (@aliyajeanx) June 3, 2020
THE WORLD IS WATCHING. 🖤 #BlackLivesMattter pic.twitter.com/NUQc7sjF3R
— Patrick Finnegan (@That_Irish_Guy6) June 2, 2020
this was the protest in amsterdam. they thought there would be 250 people only and it ended with over 5000 people #BlackLivesMattter pic.twitter.com/mtbSetI0Hj
— ɾɑყɑ⁷ (@afterwc) June 2, 2020
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США, щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.