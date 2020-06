Відео масштабних демонстрацій користувачі публікують в соціальних мережах.

Відзначимо, що протести проходять в США, Великобританії, Німеччині, Нідерландах та інших країнах.

Учасники акцій вимагають звернути увагу на проблеми з дискримінацією за расовою ознакою в своїх країнах.

Відзначимо, в Берліні акція пройшла біля будівлі американського посольства, де зібралися близько 2200 осіб з плакатами, на яких було написано “Black lives matter”.

У Парижі близько 20 тисяч учасників акції вийшли на протест проти расизму, незважаючи на карантинні обмеження.

У Лондоні протестувальники вийшли з плакатами з написами “Великобританія не безвинна”.

This is the scene in Hyde Park where hundreds of people have joined the #BlackLivesMattter protest. Most people are wearing masks and trying to stay apart, but not all. pic.twitter.com/jmii3e294d

— LBC News (@LBCNews) June 3, 2020