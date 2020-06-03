Відео масштабних демонстрацій користувачі публікують в соціальних мережах.

Відзначимо, що протести проходять в США, Великобританії, Німеччині, Нідерландах та інших країнах.

Учасники акцій вимагають звернути увагу на проблеми з дискримінацією за расовою ознакою в своїх країнах.

Відзначимо, в Берліні акція пройшла біля будівлі американського посольства, де зібралися близько 2200 осіб з плакатами, на яких було написано “Black lives matter”.

У Парижі близько 20 тисяч учасників акції вийшли на протест проти расизму, незважаючи на карантинні обмеження.

У Лондоні протестувальники вийшли з плакатами з написами “Великобританія не безвинна”.

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів  застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 

28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні. 