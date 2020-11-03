Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив, що правоохоронці провели 18 обшуків і затримали 14 осіб після теракту біля синагоги у Відні.

Про це повідомляє Der Spiegel.

У МВС Австрії заявляють, що затримані — люди з оточення терориста.

За словами Нехаммера, після теракту до поліції надійшло близько 20 000 відеозаписів з мобільних телефонів. Серед них було багато копій, а також безліч відео з різних ракурсів.

“Наші експерти зараз дають оцінку всім надісланим роликам. Ті відео, які ми проаналізували, не дають ніяких доказів існування другого злочинця”, – сказав Нехаммер.