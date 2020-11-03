Про це повідомляє Der Spiegel.

У МВС Австрії заявляють, що затримані — люди з оточення терориста.

За словами Нехаммера, після теракту до поліції надійшло близько 20 000 відеозаписів з мобільних телефонів. Серед них було багато копій, а також безліч відео з різних ракурсів.

“Наші експерти зараз дають оцінку всім надісланим роликам. Ті відео, які ми проаналізували, не дають ніяких доказів існування другого злочинця”, – сказав Нехаммер.

  • Увечері в понеділок, 2 листопада, біля синагоги у Відні було чути постріли.
  • В результаті теракту двоє людей загинули, ще 15 поранені. Одного з нападників поліція застрелила, а другого шукала поліція.
  • Джихадисти заявили про причетність до теракту.
  • Єврейська громада Австрії ухвалила рішення про тимчасове закриття всіх синагог в країні після терактів у Відні. В цілях безпеки також закрили усі єврейські установи.
  • Голова міністерства внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер назвав ім’я убитого в ніч на 3 листопада віденського терориста. Терористові було 20 років, його звали Куйт Фейзулла, він був родом з Північної Македонії і раніше мав судимість за зв’язок з “Ісламською державою”.
  • 3 листопада австрійська поліція провела антитерористичний рейд в Лінці та затримала одного з підозрюваних в терактах у Відні.
  • Також сьогодні уряд Австрії оголосив триденний траур після серії атак біля синагоги у Відні, які сталися напередодні.

 