Про це повідомляє Der Spiegel.
У МВС Австрії заявляють, що затримані — люди з оточення терориста.
За словами Нехаммера, після теракту до поліції надійшло близько 20 000 відеозаписів з мобільних телефонів. Серед них було багато копій, а також безліч відео з різних ракурсів.
“Наші експерти зараз дають оцінку всім надісланим роликам. Ті відео, які ми проаналізували, не дають ніяких доказів існування другого злочинця”, – сказав Нехаммер.
- Увечері в понеділок, 2 листопада, біля синагоги у Відні було чути постріли.
- В результаті теракту двоє людей загинули, ще 15 поранені. Одного з нападників поліція застрелила, а другого шукала поліція.
- Джихадисти заявили про причетність до теракту.
- Єврейська громада Австрії ухвалила рішення про тимчасове закриття всіх синагог в країні після терактів у Відні. В цілях безпеки також закрили усі єврейські установи.
- Голова міністерства внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер назвав ім’я убитого в ніч на 3 листопада віденського терориста. Терористові було 20 років, його звали Куйт Фейзулла, він був родом з Північної Македонії і раніше мав судимість за зв’язок з “Ісламською державою”.
- 3 листопада австрійська поліція провела антитерористичний рейд в Лінці та затримала одного з підозрюваних в терактах у Відні.
- Також сьогодні уряд Австрії оголосив триденний траур після серії атак біля синагоги у Відні, які сталися напередодні.