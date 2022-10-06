4 жовтня двоє росіян затримали на Алясці після того, як вони пропливли 500 км через Берінгову протоку.

Про це пише Sky News.

Влада острова Святого Лаврентія виявила двох чоловіків у невеликому човні неподалік міста Гембел. Вони нібито сказали місцевим жителям, що “втікають від російських військових”.

Губернатор Майк Данліві заявив, що чоловіків затримано.

Наразі митно-прикордонна служба проводить процес, щоб визначити допуск цих осіб до в’їзду в Сполучені Штати, зазначили у канцелярії.

Від точки відплиття до місця прибуття росіяни подолали майже 500 км.

Зараз чоловіки знаходяться в Анкориджі, найбільшому місті штату, під охороною Управління берегової охорони.

Минулого місяця президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію на війну проти України, що спровокувало масовий від’їзд чоловіків боєздатного віку. Відтоді з РФ втекли близько 1 млн осіб.

Довідка. Гембел – місто розташоване на північно-західному березі острова Святого Лаврентія, за 63 км на північний захід від міста Савунга, за 325 км на південний захід від Нома і за 58 км на схід від Чукотського півострова.

Раніше естонська прикордонна охорона упіймала росіянина, який перебрався через прикордонну річку Нарову. Прикордонники стверджують, що він утік від мобілізації. Йому виписали штраф та повернули на батьківщину.