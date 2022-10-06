Про це пише Sky News.
Влада острова Святого Лаврентія виявила двох чоловіків у невеликому човні неподалік міста Гембел. Вони нібито сказали місцевим жителям, що “втікають від російських військових”.
Губернатор Майк Данліві заявив, що чоловіків затримано.
Наразі митно-прикордонна служба проводить процес, щоб визначити допуск цих осіб до в’їзду в Сполучені Штати, зазначили у канцелярії.
Від точки відплиття до місця прибуття росіяни подолали майже 500 км.
Зараз чоловіки знаходяться в Анкориджі, найбільшому місті штату, під охороною Управління берегової охорони.
Минулого місяця президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію на війну проти України, що спровокувало масовий від’їзд чоловіків боєздатного віку. Відтоді з РФ втекли близько 1 млн осіб.
Довідка. Гембел – місто розташоване на північно-західному березі острова Святого Лаврентія, за 63 км на північний захід від міста Савунга, за 325 км на південний захід від Нома і за 58 км на схід від Чукотського півострова.
Раніше естонська прикордонна охорона упіймала росіянина, який перебрався через прикордонну річку Нарову. Прикордонники стверджують, що він утік від мобілізації. Йому виписали штраф та повернули на батьківщину.
- Після того, як 21 вересня російський президент Путін оголосив про “часткову” мобілізацію, росіяни масово почали виїжджати з РФ, переважно до Казахстану, Грузії, Туреччини, Ізраїлю та Європи.
- Естонія, Латвія, Литва і Польща припинили видачу туристичних віз росіянам з 19 вересня. Фінляндія також долучилася до цього рішення 30 вересня.
- 26 вересня у Польщі набула чинності заборона на в’їзд росіян із туристичними шенгенськими візами через порти та аеропорти.
- У Республіці Тува родинам мобілізованих чоловіків видають гуманітарну допомогу шляхом надання живих баранів та відвантаження вугілля.