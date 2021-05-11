На берег річки в Індії викинуло тіла, які можуть бути жертвами COVID-19

На берег річки Ганг в Індії викинуло тіла, щонайменше, 40 осіб, які можуть бути жертвами COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Тіла знайшли недалеко від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш.

Водночас, деякі ЗМІ повідомляють, що було знайдено близько 100 тіл. Судячи з їх стану, вони перебували в річці протягом декількох днів. За словами місцевих чиновників, останки будуть поховані або кремовані.

Офіційні особи Індії заявили, що тіла виглядали роздутими і частково спаленими, і що вони могли опинитися в річці в рамках практики кремації жертв коронавірусу уздовж річки Ганг в штаті Уттар-Прадеш.

Деякі місцеві жителі розповіли про брак дров для кремації і про зростання витрат, пов’язаних з похоронами, в результаті чого деяким сім’ям не залишалося нічого іншого, крім як кинути тіла близьких, які померли від коронавірусу, прямо в річку.