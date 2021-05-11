ЗеПорушення

48

Всього порушень

4

Днів без порушень
16:01 На берег річки в Індії викинуло тіла, які можуть бути жертвами COVID-19
15:59 У Білорусі в унікальному Будславському костелі спалахнула пожежа: обвалився дах
15:46 «Він шокований»: Алекс Родрігес відреагував на відпустку Дженніфер Лопес з колишнім
15:27 У мережу виклали шість хвилин геймплея гри Twelve Minutes
15:18 Україна взагалі не співпрацює з нами у справі про викрадення екссудді Чауса, – молдовський слідчий
15:00 Шмигаль про подорожі до ЄС українців, щеплених не схваленими там COVID-вакцинами: «Давайте почекаємо»
14:56 Росія могла здійснювати атаки на держслужбовців США за допомогою мікрохвильової зброї, – Politico
14:42 Маск запропонував продавати автомобілі Tesla за Dogecoin
14:40 Бен Аффлек і Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті
14:39 Ізраїль завдав удару по Сектору Газа після ракетних обстрілів
14:18 Кіпр оновив правила в’їзду для туристів: що необхідно знати
14:05 СБУ викрила шахраїв, які за $250 «продавали» підроблену COVID-вакцину Pfizer
13:55 Степанов запевнив, що Україна до кінця року має отримати 42 млн доз COVID-вакцин
13:50 У Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні Миколи Чауса
13:46 Наприкінці травня вийде посмертний альбом DMX — «Exodus»
13:37 Facebook проситиме користувачів читати статті, перш ніж поширювати їх
13:35 У Нью-Йорку людей будуть вакцинувати в метро і на залізничних станціях
13:28 В Україні з’явиться новий вуз для підготовки фахівців із кібербезпеки
13:20 Населення Китаю зросло на 72 мільйони за останні 10 років: дані перепису
13:11 Зеленський назвав повноправне членство в НАТО та ЄС стратегічним курсом для України
12:45 ВООЗ назвала індійський штам коронавірусу «глобальною проблемою»
12:40 «Буде світова війна», – Зеленський про можливе вторгнення РФ у вересні
12:07 Єлизавета II представить постпандемічний план у парламенті Британії
11:58 У ДТП загинув відомий архітектор Хельмут Ян
11:45 Скандал навколо «Золотого глобусу»: Том Круз на знак протесту відмовився від своїх нагород, – всі деталі
11:34 Співачка St. Vincent випустила ретро-кліп на пісню «Down»
11:20 Зеленський заявив про значне зменшення прицільних снайперських пострілів на Донбасі
10:50 Американець, який штурмував Капітолій, перед цим надивився Fox News і повірив у вкрадену у Трампа перемогу
10:49 В Італії дівчина помилково отримала одразу шість доз COVID-вакцини Pfizer
09:30 У світі з 2000 року природним шляхом виросли ліси розміром із Францію

На берег річки в Індії викинуло тіла, які можуть бути жертвами COVID-19

На берег річки Ганг в Індії викинуло тіла, щонайменше, 40 осіб, які можуть бути жертвами COVID-19.

Вівторок, 11 травня 2021, 16:01

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Тіла знайшли недалеко від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш.

Водночас, деякі ЗМІ повідомляють, що було знайдено близько 100 тіл. Судячи з їх стану, вони перебували в річці протягом декількох днів. За словами місцевих чиновників, останки будуть поховані або кремовані.

Офіційні особи Індії заявили, що тіла виглядали роздутими і частково спаленими, і що вони могли опинитися в річці в рамках практики кремації жертв коронавірусу уздовж річки Ганг в штаті Уттар-Прадеш.

Деякі місцеві жителі розповіли про брак дров для кремації і про зростання витрат, пов’язаних з похоронами, в результаті чого деяким сім’ям не залишалося нічого іншого, крім як кинути тіла близьких, які померли від коронавірусу, прямо в річку.

Ситуація з COVID-19 в Індії

Станом на 11 травня Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.

Особливо важку ситуацію із захворюваністю на коронавірус фіксують останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні на той час 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. 6 травня в Індії повідомили про 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.

Впродовж останніх днів щодня фіксують понад 300 тисяч нових випадків зараження.

30 квітня уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським і таким, що порушує права людини.

Глобальні та індійські компанії, зокрема Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.

Теги: Ганг, жертви, Індія, Коронавірус, річка, тіла

Читати #Букви у Telegram і у Facebook