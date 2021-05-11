На берег річки в Індії викинуло тіла, які можуть бути жертвами COVID-19

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Тіла знайшли недалеко від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш.
Водночас, деякі ЗМІ повідомляють, що було знайдено близько 100 тіл. Судячи з їх стану, вони перебували в річці протягом декількох днів. За словами місцевих чиновників, останки будуть поховані або кремовані.
Офіційні особи Індії заявили, що тіла виглядали роздутими і частково спаленими, і що вони могли опинитися в річці в рамках практики кремації жертв коронавірусу уздовж річки Ганг в штаті Уттар-Прадеш.
Деякі місцеві жителі розповіли про брак дров для кремації і про зростання витрат, пов’язаних з похоронами, в результаті чого деяким сім’ям не залишалося нічого іншого, крім як кинути тіла близьких, які померли від коронавірусу, прямо в річку.
Ситуація з COVID-19 в Індії
Станом на 11 травня Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.
Особливо важку ситуацію із захворюваністю на коронавірус фіксують останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні на той час 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.
2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. 6 травня в Індії повідомили про 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.
Впродовж останніх днів щодня фіксують понад 300 тисяч нових випадків зараження.
30 квітня уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.
1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським і таким, що порушує права людини.
Глобальні та індійські компанії, зокрема Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.
- Влада Сполучених Штатів Америки заявила, що направить підтримку Індії.
- Зеленський також пообіцяв надати гуманітарну допомогу і дав доручення Кабміну.