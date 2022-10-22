Про це повідомив радник голову Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його інформацією, станом на зараз без електроенергії внаслідок ранкових ракетних обстрілів залишаються низка мешканців у семи областях.
Найбільше абонентів залишилось без світла у Хмельницькій області – 672 000.
У Черкаській області без світла 242 000 абонентів.
У Миколаївській області без світла залишаються 188 400 абонентів.
У Рівненській області – 174 790 сімей без електропостачання.
У Волинській області без електроенергії залишились 102 000 домівок.
У Кіровоградській області без електроенергії 61 913 абонентів.
В Одеській області знеструмлено 10 500 домівок.
Тимошенко додав, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання і наголосив, що світло в українських оселях буде. Тим, у кого є світло, Тимошенко нагадав про необхідність економії.
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