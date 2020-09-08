Covid-19 Україна

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На Донбасі бойовики один раз відкривали вогонь

У зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня бойовики один раз порушили мирні домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Обійшлося без бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил.

Вівторок, 8 вересня 2020, 08:33

Про це повідомляє пресштаб операції Об’єднаних сил.

Так, бойовики зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета здійснили поодинокі постріли в бік позицій українських військовослужбовців поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Також, як зазначили у штабі, у прифронтових районах сапери ДСНС розмінували майже два гектари території та передали на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Зараз роботи проводять на 42 об’єктах.

Зазначимо, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.

Нагадаємо, 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. 

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.

Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Теги: бойовики на Донбасі, штаб ООС

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