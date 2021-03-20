У суботу, 20 березня, унаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ на Донбасі загинув українськи військовослужбовець.

Про це поінформували в пресслужбі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми ще й зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, поблизу населеного пункту Водяне, ворог здійснив обстріл позицій українських захисників, використовуючи гранатомети різних систем.

По позиціях українських воїнів у передмісті Лебединського окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища Широкине – вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

“У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, – сказано в повідомленні.

У штабі уточнили, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.

6 березня було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Окупанти тричі проігнорували запити України про введення “тиші”.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їх автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.