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На Херсонському напрямку ворог зазнав значних втрат у живій силі – Генштаб

Розпочалася двісті перша доба протистояння широкомасштабному російському вторгненню. Протягом минулої доби, 11 вересня, після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.

Понеділок, 12 вересня 2022, 07:41
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Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждали понад 30 населених пунктів,  зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка. Росіяни здійснили черговий терористичний акт — завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об’єкту критичної інфраструктури міста. В результаті було частково знеструмлено декілька областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку — біля Кіндратівки Сумської області;
  • на Харківському напрямку – населених пунктів Костянтинівка, Уди;
  • на Слов’янському напрямку противник обстрілів не вів;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам’янське та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве;
  • на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – вогнева активність в районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського;
  • на Запорізькому напрямку – біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного.
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне.

Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають.

На Херсонському напрямку ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.

Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації. Ця тенденція зберігається. Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області.

В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої “народної міліції” з-поміж місцевих жителів.

Загалом, за минулу добу, Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

Авіація Сил оборони завдала вісім ударів — уражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Знищено 1 БПЛА типу “Орлан-10”, збито одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу “Калібр” та п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Втрати ворога в живій силі уточнюються.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій наших військ.

Теги: війна, Генштаб, контрнаступ, оперативна інформація, російсько-українська війна, Херсон

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