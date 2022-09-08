Про це повідомила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло на засіданні Ради Безпеки ООН.

За її словами, розслідувальна місія, яка має прибути до Оленівки найближчими днями, розглядаючи інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення.

“Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів”, – зазначила вона.

Також Розмарі Ді Карло подякувала Україні та Росії “за їхній конструктивний підхід та їхню підготовку до цієї місії” й додала, що організація розраховує на їхню подальшу підтримку.

ДОВІДКА. 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.

Тому Організація Об’єднаних Націй проведе розслідування вибуху. Місією керуватиме бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.