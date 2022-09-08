Група Організації Об'єднаних Націй (ООН) має найближчими днями прибути до окупованої РФ Оленівки, де наприкінці липня внаслідок вибуху було вбито понад 50 українських військовополонених.

Про це повідомила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло на засіданні Ради Безпеки ООН.

За її словами, розслідувальна місія, яка має прибути до Оленівки найближчими днями, розглядаючи інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення.

“Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів”, – зазначила вона.

Також Розмарі Ді Карло подякувала Україні та Росії “за їхній конструктивний підхід та їхню підготовку до цієї місії” й додала, що організація розраховує на їхню подальшу підтримку.

ДОВІДКА. 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.

Тому Організація Об’єднаних Націй проведе розслідування вибуху. Місією керуватиме бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.