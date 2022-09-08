Про це повідомила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло на засіданні Ради Безпеки ООН.
За її словами, розслідувальна місія, яка має прибути до Оленівки найближчими днями, розглядаючи інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення.
“Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів”, – зазначила вона.
Також Розмарі Ді Карло подякувала Україні та Росії “за їхній конструктивний підхід та їхню підготовку до цієї місії” й додала, що організація розраховує на їхню подальшу підтримку.
ДОВІДКА. 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.
Тому Організація Об’єднаних Націй проведе розслідування вибуху. Місією керуватиме бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
- Журналісти CNN опублікували результати свого розслідування щодо теракту в тимчасово окупованій Оленівці. Тоді внаслідок вибуху на території колонії загинули та отримали поранення десятки українських військовополонених, і РФ одразу ж звинуватила у цьому ЗСУ, мовляв, по колонії завдали удар з американського HIMARS. Однак розслідування журналістів свідчить про протилежне.
- 4 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція “Оленівка — новий Освенцим”, котру ініціювали родичі та близькі військовополонених з “Азовсталі”. Близько 300 учасників вимагали, аби міжнародні організації відреагували та брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.
- У США вважають, що РФ готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в’язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.
- Для вбивства українських захисників в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети “Шмєль”, які “швидко випалюють кисень, внаслідок чого людина згорає за секунди”.
- Українські розвідники вважають, що терористичний акт проти військовополонених ЗСУ у колонії в Оленівці був спровокований Росією, щоб завадити постачанню західного високоточного озброєння.