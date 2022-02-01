Президент України Володимир Зеленський прямо за трибуною у Верховній Раді підписав указ про збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб протягом трьох років, та підвищення зарплат військовослужбовцям.

Про це повідомляють #Букви.

“Розроблено указ президента України про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат. Перехід України до засад професійної армії. Розроблено систему кар’єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії”, – сказав президент.

Крім того йдеться про створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

За його словами, документ підготували не тому що “скоро війна”, а для того, аби був “мир”.

“Цей указ – це старт переходу Україну на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна, а для того, щоб скоро і надалі був мир в Україні”, – сказав президент.

Він також додав, що військова технічна допомога Україні з 2014 року найбільша і продовжує надходити. А головна філософія України незмінна, і ми продовжуємо її дотримуватись.