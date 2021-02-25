Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак подав позов до Верховного суду щодо оскарження санкцій, які РНБО запровадила щодо нього 2 лютого.

Про це поінформували в пресслужбі суду.

Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа Козака у вигляді блокування активів, обмеження торговельних операцій та іншого.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Козак є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Проти цих каналів 2 лютого також були введені санкції, а їх мовлення заблоковано.

Згідно із повідомленням Верховного суду, Козак намагається оскаржити введені проти нього санкції.

“24 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 “Про рішення РНБО від 2 лютого 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, а саме додатка № 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача Тараса Козака”, – зазначається в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що раніше до Верховного суду вже надходили позовні заяви щодо оскарження вказаного указу президента.

Так, 10 лютого повідомлялося, що Верховний суд відмовив у порушенні провадження за двома позовами, в яких оскаржували блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne і ZIK.

Згодом суд погодився розглянути позов, у якому оскаржується указ президента Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти нардепа Козака та телеканалів. Позивач стверджував, що було порушено його право на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали “112 Україна”, NewsOne та ZIK.

Крім того, Верховний суд ухвалив рішення за позовом телеканалу ZIK, проти якого були накладені санкції: позивач допустив низку помилок, на вирішення яких було надано 10 днів.

Також Верховний суд залишив без розгляду позов ТОВ “Новини 24 години” (NewsOne) щодо застосування до нього санкцій. Каналу необхідно надати докази, що підтверджують надходження коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви.

Днями стало відомо, що телеканали “️112 Україна”, ZIK та NewsOne, пов’язані з нардепом “Опозиційної платформи — За життя” та кумом Путіна Віктором Медведчуком, намагаються повернутися в ефір.