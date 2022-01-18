«НАТО допоможе Україні реалізувати право на самозахист» – Єнс Столтенберг

Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час брифінгу у Берліні.
“Наразі наше основне завдання – запобігти новій військовій агресії Росії проти України політичним врегулюванням”, – наголосив генсек НАТО.
При цьому, він зауважив, що Кремль отримав дуже чітке попередження: чергова спроба військової агресії дорого коштуватиме Росії у контексті політичних, економічних та фінансових санкцій.
“НАТО та союзники також забезпечать підтримку України, котра має право захищати свій суверенітет. Безсумнівно, Альянс допоможе українцям повністю реалізувати право на самозахист”, – зазначив Єнс Столтенберг.
Окрім цього, генеральний секретар Альянсу нагадав, що, починаючи з 2014 року, коли Росія застосувала силу проти України, незаконно анексувала український Крим та напала на Донбас, НАТО провело найбільше нарощування сил колективної оборони своїх членів, збільшило військову присутність поблизу східних кордонів та розмістило свої війська у Литві.
- Нагадаємо, Єнс Столтенберг заявив, що РФ викликала загрозу війни у Європі та спричинила наявну кризу, тож саме Кремль мусить проявити гнучкість і вжити усіх можливих заходів для врегулювання конфлікту.
- Раніше у НАТО заявили, що будуть поруч з Україною, якщо Росія зважиться напасти. Єнс Столтенберг зауважив, що “Путін хоче домінувати над сусідами, проте, Альянс відповість”.
- Своєю чергою, Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями, які суперечать принципам європейської системи безпеки.
- Нагадаємо, що в США оголосили про намір внести законопроєкт, котрий дасть змогу оголосити Україну країною НАТО-плюс.
- Також заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський заявив, що Західні держави гарантували Україні підтримку незалежності. Погрози президента Росії Володимира Путіна не можуть змусити “відмовитися від зобов’язань”.
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Також стало відомо, що канадський уряд направив в Україну невеликий контингент військових з Канадського полку спеціальних операцій (CSOR). Присутність елітного підрозділу збройних сил є частиною заходів союзників НАТО по стримуванню агресії РФ стосовно України.
- Своєю чергою, Реджеп Тайїп Ердоган певен, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну — один з найменш імовірних сценаріїв розвитку подій. Він закликає продовжувати діалог з президентом Росії.