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«НАТО допоможе Україні реалізувати право на самозахист» – Єнс Столтенберг

НАТО та союзники допоможуть українцям реалізувати право на самооборону у разі ескалації збройної агресії Російської Федерації. Йдеться не лише про санкції проти Кремля.

Вівторок, 18 січня 2022, 21:51
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Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час брифінгу у Берліні.

“Наразі наше основне завдання – запобігти новій військовій агресії Росії проти України політичним врегулюванням”, – наголосив генсек НАТО.

При цьому, він зауважив, що Кремль отримав дуже чітке попередження: чергова спроба військової агресії дорого коштуватиме Росії у контексті політичних, економічних та фінансових санкцій.

“НАТО та союзники також забезпечать підтримку України, котра має право захищати свій суверенітет. Безсумнівно, Альянс допоможе українцям повністю реалізувати право на самозахист”, – зазначив Єнс Столтенберг.

Окрім цього, генеральний секретар Альянсу нагадав, що, починаючи з 2014 року, коли Росія застосувала силу проти України, незаконно анексувала український Крим та напала на Донбас, НАТО провело найбільше нарощування сил колективної оборони своїх членів, збільшило військову присутність поблизу східних кордонів та розмістило свої війська у Литві.

 

 

Теги: агресія РФ, Єнс Столтенберг, НАТО, підтримка України, стримування РФ

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