НАТО: Тренування українських пілотів на F-16 не робить альянс «стороною конфлікту»

Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 американського виробництва не робить Альянс стороною конфлікту.

Джерело: SkyNews.

Генсек НАТО пояснив, що Україна має право на самооборону, тоді як Альянс “допомагає Україні відстояти це право”.

Це не робить НАТО та союзників по НАТО стороною конфлікту”.

Раніше експрезидент Росії Дмитро Медведєв укотре розкидався погрозами у бік Заходу. За його словами, чим більше західного озброєння Україна отримує, тим вищим є ризик “ядерного апокаліпсиса”.

Нагадаємо, 22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що передавати літаки, ймовірно, будуть підрозділами.

Варто зазначити, що за інформацією ЗМІ, головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

23 травня міністр ВПС США Френк Кендалл повідомив, що спорядження Україні винищувачів F-16 триватиме “у найкращому випадку кілька місяців”.