Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, якщо стан Навального продовжить поліпшуватися, можна очікувати, що він буде приймати більше відвідувачів.

“Згідно з інформацією Bellingcat і Der Spiegel, Навальний знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці втрати свідомості на борту літака. Його заяви можуть бути небезпечні для людей, що стоять за нападом”, – пише видання.

Державне управління кримінальної поліції Берліна посилило заходи безпеки щодо Навального.

  • 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
  • 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
  • 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
  • У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
  • Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
  • 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.