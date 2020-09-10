Російський опозиціонер Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам'ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, якщо стан Навального продовжить поліпшуватися, можна очікувати, що він буде приймати більше відвідувачів.

“Згідно з інформацією Bellingcat і Der Spiegel, Навальний знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці втрати свідомості на борту літака. Його заяви можуть бути небезпечні для людей, що стоять за нападом”, – пише видання.

Державне управління кримінальної поліції Берліна посилило заходи безпеки щодо Навального.