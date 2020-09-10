Про це повідомляє Der Spiegel.
За даними видання, якщо стан Навального продовжить поліпшуватися, можна очікувати, що він буде приймати більше відвідувачів.
“Згідно з інформацією Bellingcat і Der Spiegel, Навальний знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці втрати свідомості на борту літака. Його заяви можуть бути небезпечні для людей, що стоять за нападом”, – пише видання.
Державне управління кримінальної поліції Берліна посилило заходи безпеки щодо Навального.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- У кінці серпня Росія направила в Міністерство юстиції Німеччини запит про надання результатів аналізів та інформацію про попередній діагноз опозиціонера Олексія Навального.
- Другого вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи “Новачок”.
- 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми.