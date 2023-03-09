9 березня під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила останній масований російський ракетний обстріл України.

Про це вона зазначила у Twitter.

Фон дер Ляєн наголосила, що “навмисне націлювання Росією на цивільних та енергетичну мережу є воєнним злочином”.

Вона також додала, що це лише “зміцнює спільну рішучість продовжувати просування реформ в Україні на шляху до Євросоюзу”.

Spoke today with @ZelenskyyUa following the indiscriminate

missile attacks on Ukraine last night. Russia’s deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime. It strengthens our common resolve to continue progress in Ukraine’s reform efforts on their 🇪🇺path. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2023

Своєю чергою, Зеленський зазначив, що під час розмови “привітали новий пакет санкцій ЄС і домовилися про подальший тиск на РФ. Також детально обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії щодо початку переговорів відносно вступу України цього року”.

У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.

Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 9 березня 2023 року територію України вперше обстріляли такою кількістю різних типів ракет. Серед них шість балістичних ракет “Кінжал”, які уникли ППО Києва, повідомили українські військові. Загинули щонайменше 11 осіб.

Зауважимо, в Європейському Союзі погодили надати 2 мільярди євро з фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні. Рішення погодили європейські посли.