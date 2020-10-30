Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Як повідомлялося раніше, 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного суду, який скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.
У НАЗК повідомили, що відновили доступ до декларацій завдяки рішенню президента і уряду.
Реєстр доступний за посиланням.
Рішення Кабміну також дозволить НАЗК проводити спеціальні перевірки і розблокує призначення керівників органів влади і місцевого самоврядування.
“Це перший крок до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні. Це важливий сигнал від президента і уряду, незважаючи на спроби Конституційного Суду узурпувати владу в країні, антикорупційна система не має бути зруйнована на догоду ворогам України”, – прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.
Як повідомлялося, 27 жовтня, Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.
Своїм рішенням суд скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.
- На виконання рішення Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 28 жовтня о 19:00 закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
- У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.
- У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.
- 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Перед засіданням він звернувся до правоохоронців
- Після засідання Кабінет міністрів України на виконання рішення РНБО зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.
- На засіданні РНБО Зеленський дав доручення невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.