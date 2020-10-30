Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій після відповідного розпорядження Кабінету міністрів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного суду, який скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

У НАЗК повідомили, що відновили доступ до декларацій завдяки рішенню президента і уряду.

Реєстр доступний за посиланням.

Рішення Кабміну також дозволить НАЗК проводити спеціальні перевірки і розблокує призначення керівників органів влади і місцевого самоврядування.

“Це перший крок до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні. Це важливий сигнал від президента і уряду, незважаючи на спроби Конституційного Суду узурпувати владу в країні, антикорупційна система не має бути зруйнована на догоду ворогам України”, – прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Як повідомлялося, 27 жовтня, Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

Своїм рішенням суд скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.