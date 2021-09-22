«Не розумію причин»: Шефір вперше прокоментував обстріл свого авто

Перший помічник президента Сергій Шефір, авто якого сьогодні обстріляли, вперше прокоментував інцидент, заявивши, що не розуміє причин.

Про це йшлося на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ, повідомляє кореспондент #Букв.

“Не розумію причин… Розумію, що їхали, раптово почалися вистріли, поранили водія. Водій – молодець, поїхав далі, зрозуміло, що ми прискорились трішки. Одразу я подзвонив до поліції, міністру МВС… одразу повідомив, куди направляється (авто, – ред.). Правоохоронні органи спрацювали дуже оперативно. Швидко підібрали, я зупинив прямо на дорозі “швидку допомогу”, завернув її, забрали водія”, – розповів Шефір.

Він також зазначив, що, на його думку, замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади.

“Вже чув декілька версій по телевізору, ідіотських, скажу прямо. Ніяких конфліктів в команді немає. Все що було до цього сказано фейки. У нас команда дружна, злагоджена, йде вперед. Все що я можу сказати про свою точку зору, що замах був зроблений з метою залякування вищого ешелону влади”, – додав перший помічник президента.

Він також пояснив, що їздив на службовому неброньованому авто студії “Квартал”, інколи сам керував автівкою, охорони у нього не було, але тепер “щаставлять взяти”.

Міністр МВС Денис Монастирський уточнив, що водія Шефіра вже прооперували, наразі його життю нічого не загрожує.

За його словами, водій до того, як поїхати у лікарню, вказав слідчим місце, звідки були здійснені постріли, що дало можливість оперативно обстежувати місце події.

Міністр також наголосив, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України.