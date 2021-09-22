«Не розумію причин»: Шефір вперше прокоментував обстріл свого авто

ЗеПорушення

53

Всього порушень

50

Днів без порушень
14:59 Повноваження Лещенка та інших членів наглядової ради припинено, – Укрзалізниця
14:58 Рада ухвалила закон про запобігання антисемітизму в Україні
14:56 Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати у «жовтій» зоні карантину
13:53 Міноборони Литви порадило громадянам позбутися китайських смартфонів Xiaomi
13:51 «Найважче рішення у житті»: Ума Турман зізналася, що зробила аборт у підлітковому віці
13:16 Зеленський у США запропонував запровадити подвійне громадянство для українців
13:15 Гурт KOZAK SYSTEM представив новий трек «Хто як не ти»
13:04 «Шахтар» – «Динамо»: Де і коли дивитися онлайн трансляцію матчу за Суперкубок України
12:46 У Мінкульті пояснили, чи будуть скасовувати вихідні 8 березня та 1 травня
11:58 Зеленський передав генсеку ООН список в’язнів Кремля і попросив сприяти обміну полоненими
11:37 Apple хоче додати в iPhone функції, що виявлятимуть депресію, – ЗМІ
11:10 ОПЗЖ привітала партію Путіна «Єдина Росія» із перемогою на виборах
10:48 Помер актор з «Сексу і міста» Віллі Гарсон
09:50 Сьогодні у Києві обмежать роботу кількох станцій метро
09:38 Мер Івано-Франківська пообіцяв мільйон закладу освіти, в якому вакцинується 100% працівників
09:11 Землетрус силою 5,8 бала пошкодив декілька будівель у Мельбурні
08:29 В Україні за минулу добу зафіксовано 6754 нові випадки COVID-19
07:59 Наступного місяця в Дубаї відкриється найвище колесо огляду в світі
07:50 22 вересня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:24 22 вересня прогнозуються дощі майже по всій Україні
02:19 У Техасі з ресторану вигнали родину, яка була в захисних масках
02:11 Microsoft може відмовити вам в оновленні Windows 11: деталі
01:44 Ніколь Кідман знялась у фотосесії для обкладинки глянцю: фото
00:50 «Аль-Каїда» шукає можливості для масштабних терактів у США
00:37 У США вдвічі збільшилася кількість випадків внутрішнього тероризму
00:00 Balenciaga представив колекцію одягу в грі Fortnite

21 вересня

23:54 Вакцина Johnson & Johnson на 94% ефективна проти коронавірусу
23:34 Кім Кардаш’ян купила своїй експомічниці подарунок за $25 000
23:03 Партія Трюдо виграла вибори в Канаді, але не отримала більшість

«Не розумію причин»: Шефір вперше прокоментував обстріл свого авто

Перший помічник президента Сергій Шефір, авто якого сьогодні обстріляли, вперше прокоментував інцидент, заявивши, що не розуміє причин.

Середа, 22 вересня 2021, 14:45

Про це йшлося на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ, повідомляє кореспондент #Букв.

“Не розумію причин… Розумію, що їхали, раптово почалися вистріли, поранили водія. Водій – молодець, поїхав далі, зрозуміло, що ми прискорились трішки. Одразу я подзвонив до поліції, міністру МВС… одразу повідомив, куди направляється (авто, – ред.). Правоохоронні органи спрацювали дуже оперативно. Швидко підібрали, я зупинив прямо на дорозі “швидку допомогу”, завернув її, забрали водія”, – розповів Шефір.

Він також зазначив, що, на його думку, замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади.

“Вже чув декілька версій по телевізору, ідіотських, скажу прямо. Ніяких конфліктів в команді немає. Все що було до цього сказано фейки. У нас команда дружна, злагоджена, йде вперед. Все що я можу сказати про свою точку зору, що замах був зроблений з метою залякування вищого ешелону влади”, – додав перший помічник президента.

Він також пояснив, що їздив на службовому неброньованому авто студії “Квартал”, інколи сам керував автівкою, охорони у нього не було, але тепер “щаставлять взяти”.

Міністр МВС Денис Монастирський уточнив, що водія Шефіра вже прооперували, наразі його життю нічого не загрожує.

За його словами, водій до того, як поїхати у лікарню, вказав слідчим місце, звідки були здійснені постріли, що дало можливість оперативно обстежувати місце події.

Міністр також наголосив, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України.

Замах на Сергія Шефіра

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

Публічна реакція президента Володимира Зеленського на обстріл автівки Шефіра буде згодом.

За фактом автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл автівки свого першого помічника, заявивши, що “відповідь буде сильною”.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента, колишній сцанарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”.  Авторський стаж у Шефіра понад 15 років. Він разом з Борисом Шефір писав для різних команд КВН.

Сергій Шефір та його брати Борис продюсували також дві частини знаменитого серіалу “Слуга народу” із Зеленським у головній ролі.

Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Зеленського.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомлялось, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.

Дружина Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру у Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.

  • Раніше повідомлялося, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції.
  • Крім того, на День Незалежності Сергія Шефіра привезли на Майдан Незалежності у супроводі поліції.
Теги: відео, Денис Монастирський, замах, МВС, обстріл, Сергій Шефір

Читати #Букви у Telegram і у Facebook