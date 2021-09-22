«Не розумію причин»: Шефір вперше прокоментував обстріл свого авто

Про це йшлося на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ, повідомляє кореспондент #Букв.
“Не розумію причин… Розумію, що їхали, раптово почалися вистріли, поранили водія. Водій – молодець, поїхав далі, зрозуміло, що ми прискорились трішки. Одразу я подзвонив до поліції, міністру МВС… одразу повідомив, куди направляється (авто, – ред.). Правоохоронні органи спрацювали дуже оперативно. Швидко підібрали, я зупинив прямо на дорозі “швидку допомогу”, завернув її, забрали водія”, – розповів Шефір.
Він також зазначив, що, на його думку, замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади.
“Вже чув декілька версій по телевізору, ідіотських, скажу прямо. Ніяких конфліктів в команді немає. Все що було до цього сказано фейки. У нас команда дружна, злагоджена, йде вперед. Все що я можу сказати про свою точку зору, що замах був зроблений з метою залякування вищого ешелону влади”, – додав перший помічник президента.
Він також пояснив, що їздив на службовому неброньованому авто студії “Квартал”, інколи сам керував автівкою, охорони у нього не було, але тепер “щаставлять взяти”.
Міністр МВС Денис Монастирський уточнив, що водія Шефіра вже прооперували, наразі його життю нічого не загрожує.
За його словами, водій до того, як поїхати у лікарню, вказав слідчим місце, звідки були здійснені постріли, що дало можливість оперативно обстежувати місце події.
Міністр також наголосив, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України.
Замах на Сергія Шефіра
Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.
В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.
В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.
Публічна реакція президента Володимира Зеленського на обстріл автівки Шефіра буде згодом.
За фактом автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл автівки свого першого помічника, заявивши, що “відповідь буде сильною”.
Що відомо про Сергія Шефіра?
Сергій Шефір – перший помічник президента, колишній сцанарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”. Авторський стаж у Шефіра понад 15 років. Він разом з Борисом Шефір писав для різних команд КВН.
Сергій Шефір та його брати Борис продюсували також дві частини знаменитого серіалу “Слуга народу” із Зеленським у головній ролі.
Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.
Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Зеленського.
У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.
За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомлялось, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.
Дружина Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру у Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.
Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.
- Раніше повідомлялося, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції.
- Крім того, на День Незалежності Сергія Шефіра привезли на Майдан Незалежності у супроводі поліції.