У Мінстратегпромі заявили, що реєстрацію АТ “Українська оборонна промисловість” – правонаступника концерну “Укроборонпром” – проведуть після визначення урядом відповідальної посадової особи.

Джерело: аналітичний центр StateWatch.

Посадова особа має здійснити реєстрацію нової оборонної компанії.

У листі від Мінстратегпромі уточнили, на які саме органи влади покладена відповідальність утворити нову компанію.

Відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 No 221-р, відповідальним за проведення реєстрації акціонерного товариства – правонаступника Державного концерну “Укроборонпром” є Мінстратегпром та Мінекономіки”, – зазначили у відомстві.

Зауважимо, реформа державного концерну “Укроборонпром”, що передбачає перетворення в акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”, залишається заблокованою. З проєкту постанови Кабміну № 441 від 21 березня 2023 року перед її затвердженням зникли основні пункти, які дозволяли зареєструвати нову оборонну компанію.

Зокрема, з проєкту постанови зникли пункти:

Пункт № 7.Покласти тимчасово, до обрання (призначення) в установленому порядку генерального директора, виконання обов’язків генерального директора Товариства на Гусєва Юрія Веніаміновича. Укласти з Гусєвим Ю.В. контракт та уповноважити державного секретаря Міністерства економіки України на його підписання. Пункт № 8. Виконувачу обов’язків генерального директора Товариства Гусєву Ю.В.:

здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з державною реєстрацією припинення Концерну та державною реєстрацією Товариства;

здійснити в установленому порядку заходи щодо реєстрації випуску акцій Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

21 березня 2023 року уряд розпочав перетворення державного концерну “Укроборонпром” в акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів України.