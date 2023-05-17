Брак ресурсів і роз’єднаність у лавах військ – основні проблеми, які продовжують перешкоджати кампанії Кремля вже протягом 15 місяців. Проте, схоже, Путін налаштований "вести тривалу війну та боротися до кінця".

Джерело: The New York Times.

Попри те, що український контрнаступ знаходиться лише на стадії підготовки, у Москви останнім часом уже з’явилася “ціла низка проблем”, серед яких – атака безпілотників на Кремль, нездатність російських військових гелікоптерів досягнути повітряного простору України та напружені відносини між очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним і Міноборони РФ.

“Це були похмурі тижні для Путіна, оскільки проблеми, які існують з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, почали загострюватися: нестача ресурсів, дезорганізована оборона та роз’єднаність у лавах військ”, – йдеться у статті видання.

Зараз ці проблеми можуть стати перешкодою на шляху до захоплення Бахмута, в якому лише декілька тижнів тому були так впевнена армія РФ і Путін особисто.

Російські бойовики, продовжуючи спроби захопити Бахмут, відступили з позицій на околицях міста і, за даними Міноборони РФ, втратили там двох полковників. Власник “Вагнер” Євген Пригожин, головною метою якого була окупація Бахмута, гостро висловлювався про дії російської армії, критикуючи її в соціальних мережах та звинувачуючи вище військове керівництво в “недостатньому забезпеченні його найманців”.

“Неприхована публічна ворожнеча між Пригожиним і Міністерством оборони РФ – і очевидна неспроможність Путіна зупинити її – знову заклала сумніви щодо здатності Москви досягти буль-яких успіхів на полі бою. Російські сили вже були вимушені багаторазово відступати, і з минулого року здебільшого зупинилися на лінії фронту протяжністю понад 950 кілометрів”, – зазначили у виданні.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що попри обмежені та локальні контратаки України на Бахмутському напрямку, окупанти, імовірно, зобов’язались посилити свої наступальні атаки.

16 травня Маляр заявила, що в той час, як українські війська звільнили приблизно 20 квадратних кілометрів території за останні дні, російські сили продовжують досягати незначних успіхів у самому місті.

Також вона додала, що у Бахмуті тривають важкі бої – російські військові підтягують до околиць десантно-штурмові загони. У місті та на околицях “зараз все складно”.

Командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують використовувати концепцію “активної оборони” під час контрударів у невизначених районах поблизу Бахмута.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий вкотре наголосив, що головною метою української оборонної операції в районі Бахмута є виснаження російських сил у цьому районі.