Нідерланди обговорюють з Великою Британією та Данією постачання літаків Україні

4 травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що поки не вдалося досягти єдиної позиції відносно питання постачання Україні сучасних літаків, проте, він упевнений, що це "лише питання часу".

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Рютте пояснив, що стосовно F-16 табу немає.

Ми дуже щільно співпрацюємо з Данією, Великою Британією та іншими партнерами для того, аби завершити це”.

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Глава нідерландського уряду навів у приклад передачу Києву самохідних артилерійських установок та танків Leopard 2. Такі операції “вимагають часу”, але зараз в Україні є і САУ, і Leopard 2, нагадав Рютте.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зіштовхується з тиском з боку своєї Демократичної партії, щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних та завдаючи масштабних руйнувань.

Зауважимо, начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов наголосив, що Україні необхідні “сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил”.

Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.