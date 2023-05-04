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Нідерланди обговорюють з Великою Британією та Данією постачання літаків Україні

4 травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що поки не вдалося досягти єдиної позиції відносно питання постачання Україні сучасних літаків, проте, він упевнений, що це "лише питання часу".

Четвер, 4 травня 2023, 19:13
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Про це повідомляє “Голос Америки”.

Рютте пояснив, що стосовно F-16 табу немає.

Ми дуже щільно співпрацюємо з Данією, Великою Британією та іншими партнерами для того, аби завершити це”.

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Глава нідерландського уряду навів у приклад передачу Києву самохідних артилерійських установок та танків Leopard 2. Такі операції “вимагають часу”, але зараз в Україні є і САУ, і Leopard 2, нагадав Рютте.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зіштовхується з тиском з боку своєї Демократичної партії, щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних та завдаючи масштабних руйнувань.

Зауважимо, начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов наголосив, що Україні необхідні “сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил”.

Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

  • 12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повторив прохання України про винищувачі F-15 і F-16 і ракети більшої дальності від США безпосередньо до міністра оборони Ллойда Остіна на початку зустрічі в Пентагоні.
  • 9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом Україна може отримати раніше погоджені ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.
  • У Сполучених Штатах тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Деякі конгресмени зазначають, що президент США Джо Байден занадто стурбований тим, що надання окремих видів допомоги може викликати ескалацію з боку Росії. Водночас у Пентагоні наголошують, що на даному етапі надання Україні F-16 є не найдоцільнішим використанням коштів.
Теги: Велика Британія, Данія, літаки Україні, Нідерланди, обговорення, постачання літаків, союзники

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