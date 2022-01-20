Про це повідомляє портал Radar Online.

Побоювання у Піта Девідсона почались після того, як у новому треку репера Ye “My Life Was Never Eazy” звучать такі рядки: “Бог врятував мене від тієї аварії, щоб я міг надерти зад Піту Девідсону”.

За інформацією джерел, новий хлопець Кім Кардаш’ян боїться не так колишнього чоловіка моделі, як його шанувальників, які діють так, як закликає репер у своїх треках.

Цікаво, що Девідсон ніколи не мав охорони, навіть коли він був заручений з Аріаною Гранде. Проте роман із Кім Кардаш’ян для нього є “зовсім іншим рівнем слави”.

Кім Кардаш’ян та Піт Девідсон дотримуються принципу “щастя любить тишу”. Пара не ховається від папараці, але й нічого не робить на публіку.

Проте, після романтичної вечері у лос-анджелеському Jon & Vinny’s Fairfax їх помітили за вибором морозива. Вони вийшли через “чорний вхід” замість того, аби влаштовувати показну фотосесію.

І такої моделі поведінки пара дотримується завжди.