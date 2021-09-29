ОАСК відкрив провадження проти BIHUS.INFO за позовом Порошенка – адвокат

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження в адміністративній справі за позовом п’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності“ Петра Порошенка проти BIHUS.INFO, де позивач вимагає оприлюднити так звані “плівки Медведчука“ у первісному вигляді.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

“Після багатомісячних “танців з бубном” українська “адміністративна Феміда”, вимушено відкрила провадження в адміністративній справі за нашим позовом до BIHUS.INFO (справжнє найменування – Громадська організація “ТОМ 14“), де ми вимагаємо оприлюднення так званих “плівок Медведчука” у їх первісному вигляді. Нагадаю, жоден з бігусівських відосиків таким оприлюдненням вважатися не може, оскільки являє собою змонтований відеофайл. А справжній вигляд переданих BIHUS.INFO владними замовниками файлів засвідчено на тих таки відео. Це аудіофайли, імена яких містять номери телефонів“, – йдеться в повідомленні.

Головань зазначив, що позивач вимагає оприлюднення саме цих файлів, саме в такому вигляді.

Він також додав, що на етапі відкриття провадження суд намагався захистити BIHUS.INFO.

“Вже на етапі відкриття провадження суд намагався захистити BIHUS.INFO та його можновладних замовників, як тільки міг. Залишив позовну заяву без руху, суду не личить відвідувати YouTube-канал BIHUS.INFO, подавай суду записи на носії“, – пояснив адвокат.

Крім того, за його словами, вже на етапі відкриття провадження в адміністративній справі суд висловив цікаві позиції про те, що: “розгляд справи не становитиме жодного суспільного інтересу, а також хоч Бігус і натякав, що “плівки” писало СБУ, суд вирішив, що справа прав і обов’язків СБУ не стосується, а тому СБУ не варто залучати як третю особу“.

“Перекрутивши наше клопотання про витребування доказів, кинув BIHUS.INFO “рятівний круг”, запросивши інформацію про те, чи є BIHUS.INFO розпорядником “плівок Медведчука”. Цікаво, чи прийме пан Бігус пас суду? Чи заявить офіційно, що ніяких записів у розпорядженні BIHUS.INFO нема? І що ніяка редакція ніяких “плівок” тижнями не прослуховувала і не аналізувала? Про це сподіваємося прочитати у відзиві, що його BIHUS.INFO має право подати протягом 20 днів з дня отримання ухвали. Якщо, звичайно, вони наважаться написати відзив“, – резюмував Головань.

Про які плівки йде мова?

Раніше журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Віктора Медведчука із ватажками терористичних угруповань “ЛНР” та “ДНР”. З ролика журналістів випливало, що процес звільнення “Рахмана” та його обмін на російського військового Володимира Старкова нібито затягували в інтересах Петра Порошенка. Водночас сам Андрій Гречанов (позивний “Рахман”), який брав участь в обороні Донецького аеропорту і якого взяли в полон бойовики, не згоден, що “плівки Медведчука” свідчать про затягування процесу його обміну. Петро Порошенко в інтерв’ю прокоментував “плівки Бігуса” і заявив, що “використовувати тему заручників і полонених для політичних атак проти опонентів – це перетин “червоних ліній”. Порошенко також прокоментував ситуацію із “плівками Медведчука” в частині переговорів щодо енергетичних питань. Безпосередні учасники “газових переговорів” 2014 року із Росією з боку України спростували низку тверджень, котрі пролунали в оприлюднених Bihus.Info “плівках Медведчука”. У червні журналісти Bihus.Info оголосили, що оприлюднюють весь наявний у них масив “плівок Медведчука” – телефонних розмов за період 2014-2017 рр.

6 липня адвокати п’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка подали позов до нинішнього глави держави Володимира Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства “прослушок” і зобов’язати оприлюднити всі так звані “записи Бігуса” у первісному вигляді. 8 липня було оприлюднено позовну заяву.