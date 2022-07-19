Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Шабуніна, конкурс з обрання голови САП не можна вважати завершеним, так само як і не можна вважати, що Олександра Клименка офіційно призначили головою відомства.
Голова ЦПК наголосив, що після рішення конкурсної комісії з обрання керівника САП, його направляють на підтвердження Генеральному прокурору.
У цьому, зауважив Віталій Шабунін, і є головна проблема, оскільки уже пів року Офіс генпрокурора не надає ніяких відповідей комісії.
“Тож тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках Татарова – Клименко не буде керівником САП. Бо підтвердження від Офісу Генпрокурора може надходити безкінечно. Так, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків”, – пояснив він.
Очільник ЦПК застеріг, що поки ОГПУ тягнутиме з ухваленням рішення щодо керівника САП, можуть з’явитись апеляції з вимогою скасувати результати конкурсу.
“Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення”, – резюмував Шабунін.
Водночас у коментарі до допису Віталії Шабуніна нардеп від “Євросолідарності” Микола Княжицький наголосив, що затверджувати керівника САП повинен саме Генпрокурор, а не виконуючий обов’язків.
Оскільки зараз, за рішенням президента України Володимира Зеленського, Ірина Венедіктова відсторонена та може бути звільнена з посади голови ОГПУ – тобто, офіційно немає кому затвердити рішення конкурсної комісії з обрання голови САП – то остаточне призначення Олександра Клименка може затягнутись на тривалий термін.
- Нагадаємо, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Ще у жовтні ЄС та США висловили своє розчарування тим, що засідання з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зірвалося через відсутність кворуму.
- ЄС та США заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.
- 20 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав якнайшвидше завершити відбір голови САП.
- 3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) втретє не затвердила результати конкурсу. Відповідно до найбільшої кількості балів перемогу на конкурсі отримав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.