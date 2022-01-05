Спеціальна моніторингова місія (СММ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала 399 порушень режиму "тиші" на Донеччині та 44 — у Луганській області.

Про це повідомляється у щоденному звіті №1/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

У звіті зазначено, що в період із вечора 30 грудня 2021 року до вечора 3 січня 2022 року в Донецькій області Місія зафіксувала 399 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, 1 вибух у повітрі та 24 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталися в районах на північ і північний схід від населеного пункту Широкине, що знаходиться в 100 кілометрах на південь від Донецька, а також на північний схід від села Гнутове, у 90 кілометрах на південь від Донецька.

За даними СММ (Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні), в той час у Луганській області нараховано 44 порушення режиму припинення вогню, зокрема 23 вибухи невизначеного походження.

Велику кількість порушень виявили в районах на північний схід і південь від ділянки розведення в районі міста Золоте, яке знаходиться 60 км на захід від Луганська, а також на південний схід і південний захід від села Кряківка, розташоване у 38 км на північний захід від Луганська.

ДОВІДКА. СММ (Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні) — неозброєні цивільні спостерігачі ОБСЄ, які тимчасово проводять моніторинг про ситуацію з дотримання прав людини на Донбасі та по всій Україні.