Про це повідомляється у щоденному звіті №1/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.
У звіті зазначено, що в період із вечора 30 грудня 2021 року до вечора 3 січня 2022 року в Донецькій області Місія зафіксувала 399 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, 1 вибух у повітрі та 24 вибухи невизначеного походження.
Більшість порушень сталися в районах на північ і північний схід від населеного пункту Широкине, що знаходиться в 100 кілометрах на південь від Донецька, а також на північний схід від села Гнутове, у 90 кілометрах на південь від Донецька.
За даними СММ (Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні), в той час у Луганській області нараховано 44 порушення режиму припинення вогню, зокрема 23 вибухи невизначеного походження.
Велику кількість порушень виявили в районах на північний схід і південь від ділянки розведення в районі міста Золоте, яке знаходиться 60 км на захід від Луганська, а також на південний схід і південний захід від села Кряківка, розташоване у 38 км на північний захід від Луганська.
ДОВІДКА. СММ (Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні) — неозброєні цивільні спостерігачі ОБСЄ, які тимчасово проводять моніторинг про ситуацію з дотримання прав людини на Донбасі та по всій Україні.
- Нагадаємо, що нещодавно окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок один військовий Об’єднаних сил дістав поранення та зараз знаходиться у важкому стані.
- Також від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина. Він воював на Сході України у складі 95-десантно-штурмової бригади.
- 11 листопада, на Донбасі двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.
- 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів поранення отримали п’ятеро українських захисників.
- 28 жовтня внаслідок обстрілів окупантів загинув український захисник.
- 26 жовтня стало відомо, що внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один отримав поранення.
- Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях 206 одиниць техніки, розташованої поза зоною відведення, що є порушенням Мінських угод.