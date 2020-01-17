В Офісі генерального прокурора України повторно вимагають від Ірану передати "чорні ящики" збитого літака українських авіаліній.

Про це повідомляє прес–служба Офісу генерального прокурора в Facebook.

“У п’ятницю, 17 січня 2020 року, Офіс Генерального прокурора повторно звернувся із запитом до компетентних органів Ірану з приводу надання українській стороні бортових самописців літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, – сказано в повідомленні.

В той же час також наголошується, що в зверненні порушено питання активізації міжнародного співробітництва при розслідуванні авіакатастрофи українського літака.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.