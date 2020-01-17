Україна вимагає фіксації в офіційному документі визнання Іраном своєї провини в атаці на український літак Boeing 737.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Таким чином він прокоментував офіційні заяви про “ненавмисність ракетної атаки” на український лайнер.

“Що стосується “ненавмисності”, використання цього терміна. Ми не виключаємо жодної з існуючих версій. Тепер, із визнанням іранською стороною провини, всі версії звужуються в одну, головну. Але не один раз були випадки, коли заява, яка була зроблена публічно, потім не була підтримана. Ми хочемо зафіксувати визнання іранською стороною своєї провини, визнання на міжнародному рівні, документом”, – наголосив Пристайко.

Він додав, що для цього було проведено телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Ірану Хасаном Рухані.

“Ми вимагаємо спеціального представника. Ми будемо все одно піднімати це в Раді безпеки ООН і фіксувати зобов’язання. Пройдемо всю дорогу до кінця, включаючи визнання провини, компенсації людям і так далі”, – запевнив голова МЗС.

Пристайко уточнив, що Україна повинна вести розмову про визнання відповідальності політичної верхівки Ірану.

“Ми не йдемо на те, що якийсь конкретний солдат натиснув на кнопку. Нам цього недостатньо. Не про солдата йде розмова, а про всю команду, хто дозволив збити. Чия це помилка на найвищому рівні… Заради життів, заради пам’яті іранських громадян іранський уряд має провести це розслідування і притягнути до відповідальності винних”, – заявив він.