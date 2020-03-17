Сьогодні в АТ "Одеський припортовий завод" прийняли рішення про впровадження комплексних заходів з профілактики та запобігання вірусу COVID-19.

Про це написав перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що підприємство змушене призупинити роботу кількох структурних підрозділів ОПЗ, а також впровадити ряд заходів, аби уникнути випадків захворювань наших працівників.

“На підприємстві тимчасово призупинено роботу спортивних і медичних об’єктів, курси цільового призначення. У той же час в медичних центрах обладнані місця тимчасової ізоляції для потенційних хворих коронавірусною інфекцією до моменту їх госпіталізації. Підприємство в повній мірі в найближчі дні буде забезпечено дезінфікуючими засобами. У всіх місцях загального користування, спецтранспорті підприємства регулярно проводитися прибирання спецзасобами. Наші працівники поінформовані про те, що при перших ознаках нездужання необхідно повідомити керівникам і лікарям”,- пояснив Щуріков.

За його словами, співробітники можуть скористатися правом працювати вдома наскільки це можливо зважаючи на специфіку роботи ОПЗ.

“Кожен співробітник підприємства має право взяти щорічну оплачувану відпустку, а також додаткові оплачувані відпустки, передбачені Законом України “Про відпустки” та Кодексом законів про працю України. Зараз наша мета – не допустити поширення COVID-19!” – підкреслив він.

На Facebook-сторінці ОПЗ уточнюється, які були впроваджені комплексні заходи щодо профілактики і запобігання вірусу COVID-19.

На АТ “ОПЗ” впроваджені комплексні заходи щодо профілактики та запобігання вірусу COVID-19

17 березня на АТ “ОПЗ” була зібрана екстрена нарада керівництва з начальниками структурних підрозділів підприємства. Були обговорені профілактичні та протиепідемічні заходи щодо коронавірусної інфекції, які були введені на заводі, а саме:

На підприємстві створена комісія з реагування на загрозу захворювань коронавірусної інфекції. Усі пропозиції будуть надходити до комісії, яка надалі буде інформувати про подальші дії та зміни.

При перших проявах недомагання працівник повинен повідомити свого керівника та звернутися в телефонному режимі до свого цехового терапевта або сімейного лікаря за місцем проживання.

При вході до медичного центру (МЦ) АТ “ОПЗ” стоїть дезінфектор. Перед проходженням до МЦ відвідувачам обов’язково треба продезінфікувати руки.

На час карантину забороняється плановий прийом пенсіонерів та членів сімей працівників заводу, а також проведення планових обстежень.

В МЦ підготовлене місце тимчасової ізоляції можливих хворих на коронавірусну інфекцію до моменту їх госпіталізації.

З 17 березня призупинена робота об’єктів МЦ в м. Южне: денного стаціонару та лікувально-реабілітаційного центру.

Протягом декількох днів всі структурні підрозділи АТ “ОПЗ” будуть забезпечені дезінфікуючими засобами. Під час робочого дня організовується регулярне прибирання дезінфікуючими засобами робочих місць, місць прийому їжі, ЦПУ, місць загального скупчення людей на підприємстві.

З 17 березня проводиться щоденна дезінфекція салонів заводських та орендованих автобусів “Північтранс”.

3 16 березня тимчасово призупинена робота тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та релаксаційного центру, які входять до ФСК “Олімп” та ФСК “Хімік”.

З 18 березня призупиняється робота їдалень, розташованих на території АТ “ОПЗ”. Працюватимуть магазини та буфети в режимі магазинів.

Працівники мають право взяти щорічну оплачувану відпустку та додаткові оплачувані відпустки, які їм надаються згідно з Законом України “Про відпустки”.

На базі учбово-курсового комбінату тимчасово призупинені курси цільового призначення.

За результатами наради було акцентовано увагу про необхідність максимального дотримування індивідуальних попереджувальних заходів всіма працівниками АТ “ОПЗ”.

Нагадаємо, 13 березня загинула 71-річна жінка з Радомишля (Житомирська область), яка також була хвора COVID-19. Пацієнтка не відразу звернулася по допомогу лікарів та не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Один з київських пацієнтів, у яких виявили коронавірус COVID-19, заразився від пенсіонерки з Радомишля.

Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.