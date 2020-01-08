Помилка екіпажу Boeing, який впав в Ірані, мінімальна, – МАУ

У МАУ не бачать серед можливих причин падіння Boeing-737-800 в Тегерані помилку екіпажу.

Про це на брифінгу розповів віце-президент МАУ з польотної роботи Ігор Сосновський, повідомляють #Букви.

“Командир літака Володимир Японенко – понад 11 тисяч годин польотів. Олексій Наумкин – це інструктор – 12 тисяч годин нальоту, 6600 годин на [Boeing] 737. Другий пілот – Сергій Хоменко – 7600 годин нальоту на літаку 737. З огляду на складність самого рейсу, тривалість польоту, був посилений екіпаж. Перед вильотом екіпаж проживав в готелі в Тегерані. Варто відзначити, що аеропорт Тегерана не є простим аеропортом. Всі наші підготовки до польотів відбуваються виключно на території аеропорту”, – сказав він.

За його словами, керівництво компанії називає мінімальної помилку екіпажу в даній ситуації.

“З огляду на те, що літак набрав 2400 м висоти, помилка екіпажу – мінімальна”, – підкреслив Сосновський.

“На літаку було шість бортпровідників, прекрасних дівчат і хлопчиків. Земля їм пухом”, – сказав Сосновський.