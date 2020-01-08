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Помилка екіпажу Boeing, який впав в Ірані, мінімальна, – МАУ

У МАУ не бачать серед можливих причин падіння Boeing-737-800 в Тегерані помилку екіпажу.

Середа, 8 січня 2020, 10:55

Про це на брифінгу розповів віце-президент МАУ з польотної роботи Ігор Сосновський, повідомляють #Букви.

“Командир літака Володимир Японенко – понад 11 тисяч годин польотів. Олексій Наумкин – це інструктор – 12 тисяч годин нальоту, 6600 годин на [Boeing] 737. Другий пілот – Сергій Хоменко – 7600 годин нальоту на літаку 737. З огляду на складність самого рейсу, тривалість польоту, був посилений екіпаж. Перед вильотом екіпаж проживав в готелі в Тегерані. Варто відзначити, що аеропорт Тегерана не є простим аеропортом. Всі наші підготовки до польотів відбуваються виключно на території аеропорту”, – сказав він.

За його словами, керівництво компанії називає мінімальної помилку екіпажу в даній ситуації.

“З огляду на те, що літак набрав 2400 м висоти, помилка екіпажу – мінімальна”, – підкреслив Сосновський.

“На літаку було шість бортпровідників, прекрасних дівчат і хлопчиків. Земля їм пухом”, – сказав Сосновський.

Нагадаємо, що компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати польоти в Іран на невизначений строк.

Крім того, літак проходив технічне обслуговування 6 січня 2020 року.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

  • Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
  • Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
  • Зазначалось, що катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.
Теги: Іран, МАУ, крушение самолета, Тегеран

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