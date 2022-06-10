Комітет Палати представників з розслідування нападу на Капітолій США, який стався 6 січня 2021 року, провів своє перше слухання у червні цього року. На засіданні детально продемонстровано результати розслідування комісії та відтворено нові відео свідчень членів команди Дональда Трампа.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

На слуханні були висвітлені результати розслідування, яке включало інтерв’ю з понад 1000 людей про те, як Трамп і його команда намагалися скасувати результати виборів 2020 року.

Основні висновки зі слухання:

Кадри, які відроджують жахливі події 6 січня

Комітет показав добірку деяких з найбільш тривожних кадрів нападу 6 січня.

До цих кадрів входили й ті матеріали, які раніше ніде не були опубліковані. Наприклад кадри з камер спостереження з висоти пташиного польоту

На них було видно натовп прихильників Трампа, які починали скупчуватися біля Капітолія. Також на кадра було видно, як один з протестувальників читав повідомлення Трампа у мегафон для того, щоб його чули інші учасники протесту.

Потім комітет показав сумнозвісний відеоролик на якому прихильники Трампа скандують “Повісьте Майка Пенса”.

Трамп не хотів, щоб заворушення припинилися

Комітет оприлюднив свідчення представників Білого дому Трампа, які сказали, що колишній президент не хотів, щоб атака на Капітолій США припинилася. Він чинив опір своїм власним радникам, які закликали його зупинити протести. Також Трамп вважав, що його віцепрезидент Майк Пенс «заслуговує» бути повішеним.

Ліз Чейні, яка на той час була головою Конференції республіканців заявила, що усвідомлюючи скандування бунтівників «повісити Майка Пенса», президент Трамп відповів таким настроєм: “Можливо, наші прихильники мають правильну ідею. Майк Пенс заслуговує на це”.

Свідчення офіцерки поліції Капітолія

Офіцерка поліції Капітолія США Керолайн Едвардс була першим свідком, який дав свідчення. Вона стала обличчям проти насильства правоохоронних органів 6 січня 2021 року. У комітеті заявили, що Едвардс була першою офіцер кою, яку поранили протестувальники, вона отримала черепно-мозкову травму під час нападу.

“6 січня 2021 року і в наступні дні мені телефонували й говори багато різних речей. Мене називали собакою Ненсі Пелосі, називали некомпетентною, називали геройкою і лиходійкою. Мене називали зрадницею моєї країни, мого дому та моєї Конституції. Насправді я була американкою, яка стояла віч-на-віч з іншими американцями”, – зазначила Керолайн Едвардс.

Команда і сім’я Трампа виступають проти нього

Перше слухання комітету було підкріплено відеороликами, на яких члени Білого дому і кампанії Трампа, а також його донька Іванка Трамп і зять Джаред Кушнер, розповідають про те, що вони не вірять Дональду Трампу. Також вони стверджують, що вибори були сфальсифіковані.

Колишній генеральний прокурор Вільям Барр заявив, що слова Трампа про шахрайство на виборах є брехнею та вигадкою. Натомість Іванка Трамп заявила, що поважає Барра і “підтримує те, що він говорив” про вибори.

Співробітники втекли з офісу представника Республіканської партії Маккарті

Одне з нових відео, яке оприлюднив комітет, показує, як співробітники офісу лідера Палати представників республіканців Кевіна Маккарті несамовито вибігають після того, як бунтівники почали штурмувати Капітолій.

6 січня Маккарті провів телефонну розмову з Трампом, оскільки заворушення тривали. Комітет 6 січня викликав Маккарті до суду для того, щоб отримати інформацію про дзвінок. А через декілька днів після повстання Маккарті заявив, що Трамп “несе відповідальність” за напад.

Але незабаром після 6 січня Маккарті налагодив стосунки з Трампом. І тому він виступав проти створення комісії для розслідування нападу 6 січня і неодноразово критикував комітет протягом проведення розслідувань.

Майк Пенс закликав допомагати, а не Трамп

Комітет також показав нове відео зі свого інтерв’ю з головою Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марком Міллі. В ньому йдеться про те, що саме Майк Пенс був тим, хто наказав військам Національної гвардії відповісти на насильство 6 січня. Проте Білий дім змусив Майка сказати, що наказ був від Дональда Трампа.

“Було два чи три дзвінки від віцепрезидента Майка Пенса. Він був дуже жвавий та віддавав чіткі, прямі, недвозначні накази. Щодо цього не було жодних сумнівів”, – зазначає Марк Міллі у відео.

Міллі також описав того дня своє спілкування з главою адміністрації Трампа Марком Медовзом.

“Ми повинні знищити розповідь про те, що віцепрезидент приймає всі рішення. Нам потрібно створити розповідь про те, що президент все ще керує і що все стабільно” – сказав Марк Медовз у розмові з Марком Міллі.

Марк Міллер зазначив, що він відразу сприйняв це виключно як політику і бездіяльність щодо припинення штурму Капітолія.

Нагадаємо, що 6 січня о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головував на засіданні віцепрезидент Майк Пенс.

Напередодні Пенс піддавався тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом.

Перед засіданням Конгресу у Вашингтоні розпочався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він закликав протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20:00 за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю. Засідання Конгресу було припинено, законодавців евакуювали.