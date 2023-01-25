Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який щойно повернувся з України переконаний, що, те, що німці та американці споряджають свої танки в Україну, є "поворотним пунктом у війні".

Про це інформує CNN.

Грем наголосив, що відбулась “велика справа”.

Ви змусили Німеччину та Сполучені Штати прийняти рішення, яке давно назрівало. Ми всі за”, – зазначив республіканець Південної Кароліни.

Він також додав, що “хотів зробити комплімент президенту Байдену” за цей крок.

Грем сказав, що повернувся з України минулого тижня, і переконаний, що танки будуть вирішальними у військовому плані, адже “без танків це була б довготривала війна”.

За словами республіканця, рішення Німеччини надати танки є “визнанням того, що Путін не може нас залякувати”.

Він також зазначив, що незабаром американським законодавцям доведеться прийняти ще один додатковий документ щодо України, навіть якщо деякі республіканці висловили заперечення відносно надання додаткової допомоги.

Нам знадобиться один у найближчі кілька місяців”, — сказав він, додавши, що є “елемент Конгресу, який повторює настрої ізоляціоністів Другої світової війни”. Проте, наголосив Грем, він відчуває “двопартійну рішучість, яку не відчував раніше”. Наші колеги з Демократичної партії, відверто кажучи, чудово відгукуються про Україну, і я це ціную”.

Сенатор також запевнив, що дискутуватиме з колегами, котрі поки що не згодні на додаткову допомогу.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України. Метою є надання Німеччиною та її союзниками Україні 88 німецьких Leopard, з яких сформують два батальйони.

Зауважимо, професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер переконаний, що перемога України у війні проти Росії дозволить зберегти міжнародний правопорядок, завершити епоху імперій, послабити престиж тиранів, унеможливити війни майбутнього за продовольство та, зрештою, затвердить цінність свободи.