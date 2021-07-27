Поліція повідомила про притягнення до дисциплінарної відповідальності патрульних, які зупинили народного депутата в Києві, запідозривши, що він перебуває в стані наркотичного сп'яніння.

#Букви розповідають, що відомо про цей інцидент.

Як сповіщалося, 3 липня, о 22:00 на вулиці Русової, що у Дарницькому районі Києва, патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував народний депутат Євгеній Брагар. Нардепа зупинили нібито через не підсвічений державний номер, а під час перевірки поліціянти запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння і запропонували пройти медичне обстеження.

Раніше поліціянти поскаржилися на погрози від нардепа та його помічника. Відео розмови нардепа та поліціянтів на підвищених тонах — за посиланням. Народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський став на захист свого колеги.

Брагар повідомив, що боді-камери поліціянтів були вимкненими на момент зупинки автомобіля, яким він керував. За його словами, патрульні натякали на хабар. Департамент патрульної поліції заявив, що перевірить законність дій патрульних.

За три тижні після інциденту в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що патрульних притягнули до відповідальності через інцидент з нардепом.

Зокрема, “Українська правда” з посиланням на коментар Нацполіції повідомила, що адміністративний протокол на депутата Євгенія Брагара за нібито керування в стані наркотичного сп’яніння було скасовано.

До того, ж інформацією видання, двом патрульним поліцейським винесли догани через порушення інструкцій (вимкнені натільні камери), командирові батальону — зауваження. Командира роти понизили в посаді через порушення з боку особового складу.

Видання “Українські новини” так само із посиланням на коментар Нацполіції проінформувало про покарання керівництва та самих патрульних через порушення інструкцій. Утім про скасування адмінпротоколу щодо керування в стані наркотичного сп’яніння “УН” не сповіщає.

Пізно ввечері вівторка на сторінці патрульної поліції було розповсюдження повідомлення, у котрому підтвердили інформацію про притягнення до дисциплінарної відповідальності патрульних. Ім’я нардепа, про інцидент за участі якого йдеться, а також про покарання керівництва патрульних і скасування протоколу не сповіщається.

“Патрульних, які нещодавно у Києві зупинили одного з народних депутатів, притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани не через зупинку та перевірку водія, якого вони запідозрили в керуванні у стані сп’яніння, а тому, що інспектори не виконали вимоги інструкції та не увімкнули нагрудні камери”, — йдеться в повідомленні.

#Букви зверталися до Нацполіції з проханням про коментар, однак не отримали відповіді. До відомства надіслано письмовий запит.