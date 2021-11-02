Сьогодні, 2 листопада, народні депутати зберуться на пленарне засідання о 10:00. Крім того, о 16:00 заплановано позачергове засідання.

Про це повідомляється у порядку денному на сайті Парламенту.

Пленарне засідання

Народні депутати продовжать розглядати поправки до держбюджету-2022.

Крім того, нардепи мають розглянути усунення неточностей чи неузгодженостей в ухвалених законах:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб (№ 2203);

про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№ 5459-1);

про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (№ 5599).

Позачергове засідання

Народні депутати запланували розглянути:

законопроєкт щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

законопроєкт про спрощене отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства;

законопроєкт про посилення відповідальності за підробку COVID-документів.

Також на позачерговому засіданні планується розглянути законопроєкти про внесення змін до:

Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції;

Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів;

до статті 9-2 Закону України “Про лікарські засоби” щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання;

Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами;

Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій.

Нагадаємо, що позачергове засідання ініціював президент України Володимир Зеленський.

Раніше голова Парламенту Руслан Стефанчук анонсував проведення позачергового засідання, де розглядатимуть питання протидії COVID-19.