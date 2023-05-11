Про це інформує пресслужба диппредставництва країни.
Всього з початку повномасштабної війни до Києва постачили 575 танків.
Тож нині сусідня країна вже постачала Україні 325 танків. Франція спорядила 85 одиниць техніки, за нею Німеччина – 80 танків, тоді як США поставили вже 76.
Out of the 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76).
In addition, of the 28 planes transferred to #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO
— Poland in the EU (@PLPermRepEU) May 11, 2023
Крім того, з 28 літаків, переданих Києву, Польща передала аж 14 винищувачів МіГ-29, зазначили у пресслужбі.
Зауважимо, влада Польщі звернулася до уряду Німеччини з проханням дозволити постачити Україні винищувачі радянської розробки. Мовиться про літаки МіГ-29 із колишніх запасів НДР, які Німеччина раніше передала Варшаві.
Згодом стало відомо, що 13 квітня Німеччина надала Польщі дозвіл на реекспорт в Україну п’яти старих німецьких винищувачів МіГ-29.
Окрім цього, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.
13 квітня у Вашингтоні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з главою польського уряду Матеушем Моравецьким, висловивши вдячність за готовність передати нову партію літаків МіГ-29.
8 травня очільник польського оборонного відомства Маріуш Блащак перебував у Канаді в межах офіційного візиту. Його зустріч з міністеркою оборони Канади Анітою Ананд була присвячена обговоренню подальшої підтримки України та співпраці в НАТО. Під час брифінгу в Канаді Блащак повідомив, що Варшава передала українським військовим 10 винищувачів МіГ-29.
- Україна отримає від Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, придбання яких буде здійснено за кошти Європейського Союзу та США.
- Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що після завершення російсько-української війни Київ та Варшава зможуть створити військовий союз.
- Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.
- 9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом Україна може отримати раніше погоджені ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.