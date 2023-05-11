11 травня постійне представництво Польщі в ЄС повідомило, що наразі Варшава спорядила Україні найбільшу кількість танків з-поміж усіх партнерів. Так, на Польщу припала основна частка зі вже переданих 575 одиниць техніки.

Про це інформує пресслужба диппредставництва країни.

Всього з початку повномасштабної війни до Києва постачили 575 танків.

Тож нині сусідня країна вже постачала Україні 325 танків. Франція спорядила 85 одиниць техніки, за нею Німеччина – 80 танків, тоді як США поставили вже 76.

Out of the 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76). In addition, of the 28 planes transferred to #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO — Poland in the EU (@PLPermRepEU) May 11, 2023

Крім того, з 28 літаків, переданих Києву, Польща передала аж 14 винищувачів МіГ-29, зазначили у пресслужбі.

Зауважимо, влада Польщі звернулася до уряду Німеччини з проханням дозволити постачити Україні винищувачі радянської розробки. Мовиться про літаки МіГ-29 із колишніх запасів НДР, які Німеччина раніше передала Варшаві.

Згодом стало відомо, що 13 квітня Німеччина надала Польщі дозвіл на реекспорт в Україну п’яти старих німецьких винищувачів МіГ-29.

Окрім цього, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

13 квітня у Вашингтоні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з главою польського уряду Матеушем Моравецьким, висловивши вдячність за готовність передати нову партію літаків МіГ-29.

8 травня очільник польського оборонного відомства Маріуш Блащак перебував у Канаді в межах офіційного візиту. Його зустріч з міністеркою оборони Канади Анітою Ананд була присвячена обговоренню подальшої підтримки України та співпраці в НАТО. Під час брифінгу в Канаді Блащак повідомив, що Варшава передала українським військовим 10 винищувачів МіГ-29.