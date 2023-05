Про це інформує пресслужба диппредставництва країни.

Всього з початку повномасштабної війни до Києва постачили 575 танків.

Тож нині сусідня країна вже постачала Україні 325 танків. Франція спорядила 85 одиниць техніки, за нею Німеччина – 80 танків, тоді як США поставили вже 76.

Out of the 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76).

In addition, of the 28 planes transferred to #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO

