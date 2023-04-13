Влада Польщі звернулася до уряду Німеччини з проханням дозволити постачити Україні винищувачі радянської розробки. Мовиться про літаки МіГ-29 із колишніх запасів НДР, які Німеччина раніше передала Варшаві. Представник міністерства оборони ФРН підтвердив отримання запиту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з правилами Німеччини, зброя, яку вона продає, вимагає дозволу Берліна, якщо країна-одержувач хоче постачити її до третьої країни.

Польща вже спорядила в Україну вісім літаків, нещодавно заявив президент Польщі Анджей Дуда після першого оголошення про план у березні, але ті, які вони хочуть передати зараз, походять зі старих східнонімецьких запасів. Радник Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив, що десяток літаків все ще перебувають у Польщі.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини, швидше за все, прийме рішення про затвердження в четвер. Водночас зауважив, що не усі рішення мають оприлюднюватися.

Раніше Польща чинила тиск на Німеччину, публічно оголосивши про свій план відправити зброю, яка потребує схвалення Німеччини.

Зауважимо, 5 квітня прем’єр-міністр Польщі зазначив, що місце України в НАТО та Європейському Союзі, зазначивши, що саме українська армія нині є “щитом для Європи”.

9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом Україна може отримати раніше погоджені ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що не виключено, що рішення Заходу щодо надання Україні винищувачів буде ухвалено “до літа”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поляки вже підготували для передачі Україні ще шість винищувачів МіГ-29.

Словаччина спорядила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29, решту літаків передадуть протягом найближчих тижнів.