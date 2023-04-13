Про це повідомляє Deutsche Welle.
Згідно з правилами Німеччини, зброя, яку вона продає, вимагає дозволу Берліна, якщо країна-одержувач хоче постачити її до третьої країни.
Польща вже спорядила в Україну вісім літаків, нещодавно заявив президент Польщі Анджей Дуда після першого оголошення про план у березні, але ті, які вони хочуть передати зараз, походять зі старих східнонімецьких запасів. Радник Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив, що десяток літаків все ще перебувають у Польщі.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини, швидше за все, прийме рішення про затвердження в четвер. Водночас зауважив, що не усі рішення мають оприлюднюватися.
Раніше Польща чинила тиск на Німеччину, публічно оголосивши про свій план відправити зброю, яка потребує схвалення Німеччини.
Зауважимо, 5 квітня прем’єр-міністр Польщі зазначив, що місце України в НАТО та Європейському Союзі, зазначивши, що саме українська армія нині є “щитом для Європи”.
9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом Україна може отримати раніше погоджені ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.
Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що не виключено, що рішення Заходу щодо надання Україні винищувачів буде ухвалено “до літа”.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поляки вже підготували для передачі Україні ще шість винищувачів МіГ-29.
Словаччина спорядила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29, решту літаків передадуть протягом найближчих тижнів.
- Україна отримає від Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, придбання яких буде здійснено за кошти Європейського Союзу та США.
- Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що після завершення російсько-української війни Київ та Варшава зможуть створити військовий союз.
- Cенат Польщі ухвалив резолюцію, якою засуджує незаконну депортацію українських дітей на територію Російської Федерації.
- Канадські сапери навчають українських військових подоланню мінної загрози на полі бою. Тренування відбуваються у Польщі.