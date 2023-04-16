Психотерапевт Ілля Полудьонний, котрий раніше провів семимісячне розслідування відносно популярно в Україні психолога Спартака Субботу, надвечір 16 квітня заявив про намагання зламати його мессанджер.

Про це він повідомив в Instagram.

11 квітня психолог та гештальт-терапевт Ілля Полудьонний опублікував на YouTube пʼятигодинне розслідування про Спартака Субботу. Справа набула неабиякого розголосу.

Проте, вже 16 квітня Полудьонний повідомив про намагання зламати його мессаджер.

За декілька хвилин він додав, що це системна атака на його мессанджер.

Полудьонний провів розслідування про одного з найпопулярніших публічних психологів України. Особливу популярність Суббота здобув під час повномасштабного російського вторгнення, їздячи країною з турами подкасту “Терапія”. Втім, згідно з розслідуванням Іллі Полудьонного, кар’єра та експертність Спартака є “безпрецедентним масштабом брехні”.

За словами розслідувача, як психолог, якщо він бачить колегу, який, на його думку, дає шкідливі поради і називає це “психологічним” чи “терапевтичним” впливом, то для нього етично говорити про це.

Спартак Суббота прокоментував ключові пункти розслідування. Зокрема, він підтвердив, що працював в “Інституті когнітивного моделювання”, де обіймав посаду наукового керівника. Крім того, Суббота додав, що його можна “справедливо називати політичним психологом”. Проте звинувачення про підробку рейтингів він відкинув, наголосивши, що на цьому розуміються політичні аналітики. Він же позиціює себе як політичний психолог, який займається психологічним аспектом роботи мас у політичній площині.

Також психолог зауважив, що був членом Української асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів впродовж року, однак вирішив не продовжувати членство. Суббота запевнив, що лишається членом багатьох Європейських та Американських асоціацій. Щодо співпраці зі слідчими органами, Суббота також підтвердив, що проводив лекції та надавав консультації.

Щодо співпраці зі слідчими органами, Суббота також підтвердив, що проводив лекції і надавав консультації.

“Щодо звинувачень у моїй неетичній поведінці, я раджу підготувати більш аргументовані факти, які будуть визнані судом. У протилежному випадку – це просто наклеп”, – додав він.

Разом з цим, Суббота наголосив, що ніколи не використовував бюджетні кошти та завжди відповідально сплачував податки.

Водночас на вебпорталі цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта” зауважили, що надійшов запит щодо “одного з експертів” освітніх серіалів категорії “Психологічна підтримка” проєкту.

Також українське видавництво “Віхола”, що спеціалізується на науково-популярній літературі, повідомило про те, що не продовжуватиме співпрацю з психологом Спартаком Субботою.

12 квітня актор Євген Янович через розслідування відносно психолога Спартака Субботи скасував вихід нових епізодів спільного YouTube-проєкту “Подкаст терапія” та тур містами України.

Актор зауважив, що напередодні вперше дізнався про оприлюднену у розслідуванні інформацію. Зокрема, щодо ГО “Українська академія наук” та роботу Спартака Субботи в “Інституті когнітивного моделювання”.

Також Янович розповів про те, як познайомився зі Спартаком та про їхню співпрацю у подкасті “Терапія”.

Згодом Спартак Суббота, який називав себе психологом, психотерапевтом та лікарем-психіатром, після хвилі критики опублікував свідоцтво про народження. У такий спосіб, він намагався підтвердити, що ім’я Спартак було дано йому від народження. Раніше йому приписували зміну імені задля маніпуляції щодо освіти. Зараз у мережі підозрюють Субботу у фальсифікації документа.

Про ймовірне підроблення документа написав блогер Андрій Пиндик у своєму Twitter. Він вважає, що Спартак клонував літери “С” та “п” з інших слів. У своєму дописі він доєднав відповідне відео, де у програмі для редагування Photoshop наклав одні літери на інші.

Крім того, програміст та адміністратор української “Вікіпедії” Нараз Токар у своєму Facebook опублікував власну перевірку: “Не знаю, нащо я це роблю, але я обвів кольорами літери, з яких Алєксандр склав слово “Спартак”, — зазначив він.