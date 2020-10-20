Понад 44% українців вважають, що ініційоване президентом Володимиром Зеленським "всенародне опитування" 25 жовтня є політичною технологією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 19 жовтня 2020 року.

Так, думки українців щодо рішення Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися приблизно порівну.

Зокрема, 44% респондентів висловили думку, що опитування є “щирим наміром президента і влади почути думку більшості людей”.

Водночас 44,1% респондентів заявили, що опитування – це “політична технологія для досягнення власних цілей”.

“Щирим наміром” опитування вважають 85,9% виборців пропрезидентської партії “Слуга народу”.

Водночас серед виборців “Європейської Солідарності” тезу про “щирий намір” підтримали лише 12,9% респондентів, а 79,8% вважають опитування політичною технологією.

Серед виборців “Опозиційної платформи – За життя” назвали опитування політичною технологією 59,9% респондентів, а серед виборців “Батьківщини” – 38,6%.

Крім того, 40,7% респондентів повідомили, що не довірятимуть результатам “всенародного опитування” 25 жовтня. А 43,4% опитаних заявили, що схильні довіряти результатам опитування.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території АР Крим, Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 505 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% — для показників близьких до 25%, 2,7% — для показників близьких до 10%.

Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський ініціював проведення всенародного опитування в день місцевих виборів 25 жовтня. На нього планується винести п’ять запитань:

• “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

• “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

• “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

• “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

• ” Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.