П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що якщо на українських військовослужбовців почнуть накладати штрафи за відкритий без наказу вогонь по окупантах на Донбасі, він готовий їх оплатити.

Таку заяву політик зробив в ефірі “34 телеканалу”.

Він розкритикував наказ керівництва Міноборони України (№ 330).

“Реванш вже почався. І влада не тільки не реагує на це, але ще і сприяє реваншу… Вони наказом № 330 заборонили українським воїнам, які знаходяться під ворожим вогнем, відкривати вогонь у відповідь. Це виставить їх (воїнів ЗСУ, – ред.) на вбивство. І якщо вогонь у відповідь буде відкритий – будуть штрафи для воїнів на передовій”, – сказав Порошенко.

У зв’язку з цим він виступив з ідеєю компенсації.

“У мене зараз є дуже хороша ідея. Я звернуся до одного з об’єднань ветеранів та запропоную, щоб кожному військовому, якого влада зважиться оштрафувати, ми змогли компенсувати цю суму. І в жодному разі не допустити, щоб наші військові, які захищають нашу землю, постраждали”, – наголосив Порошенко.

(На відео – з 7:45)

Як відомо, минулого тижня з’явилася інформація, що міністр оборони Андрій Таран нібито підписав наказ №330, яким встановлено виплату винагород військовослужбовцям Збройних Сил України за “створення безпечних умов виконання бойових завдань і збереження життя і здоров’я під час участі в заходах щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях”. Сума винагороди – від 5 до 18 тисяч гривень на місяць в залежності від займаної посади.

Опубліковані в Мережі документи містили пункти про зменшення цих премій для командирів відділень, взводів, рот, батарей, батальйонів, дивізіонів у випадках, якщо ними або їх підлеглими було скоєно порушення. Йдеться про зменшення премії на 25-75% в залежності від звання і кількості порушень.

Серед іншого, підставою для урізання грошової винагороди, згідно з документом, було відкриття вогню (в тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.

У Міноборони, в свою чергу, заявили, що міністр Таран “висловив застереження” до документа, і “всі висновки і оцінки” ЗМІ “передчасні”.

Зазначалося, що “робота над документом триває”, а його мета – “додатково мотивувати наших військових, які зараз стримують збройну агресію Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях”.