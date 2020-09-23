Таку заяву політик зробив в ефірі “34 телеканалу”.
Він розкритикував наказ керівництва Міноборони України (№ 330).
“Реванш вже почався. І влада не тільки не реагує на це, але ще і сприяє реваншу… Вони наказом № 330 заборонили українським воїнам, які знаходяться під ворожим вогнем, відкривати вогонь у відповідь. Це виставить їх (воїнів ЗСУ, – ред.) на вбивство. І якщо вогонь у відповідь буде відкритий – будуть штрафи для воїнів на передовій”, – сказав Порошенко.
У зв’язку з цим він виступив з ідеєю компенсації.
“У мене зараз є дуже хороша ідея. Я звернуся до одного з об’єднань ветеранів та запропоную, щоб кожному військовому, якого влада зважиться оштрафувати, ми змогли компенсувати цю суму. І в жодному разі не допустити, щоб наші військові, які захищають нашу землю, постраждали”, – наголосив Порошенко.
(На відео – з 7:45)
Як відомо, минулого тижня з’явилася інформація, що міністр оборони Андрій Таран нібито підписав наказ №330, яким встановлено виплату винагород військовослужбовцям Збройних Сил України за “створення безпечних умов виконання бойових завдань і збереження життя і здоров’я під час участі в заходах щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях”. Сума винагороди – від 5 до 18 тисяч гривень на місяць в залежності від займаної посади.
Опубліковані в Мережі документи містили пункти про зменшення цих премій для командирів відділень, взводів, рот, батарей, батальйонів, дивізіонів у випадках, якщо ними або їх підлеглими було скоєно порушення. Йдеться про зменшення премії на 25-75% в залежності від звання і кількості порушень.
Серед іншого, підставою для урізання грошової винагороди, згідно з документом, було відкриття вогню (в тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.
У Міноборони, в свою чергу, заявили, що міністр Таран “висловив застереження” до документа, і “всі висновки і оцінки” ЗМІ “передчасні”.
Зазначалося, що “робота над документом триває”, а його мета – “додатково мотивувати наших військових, які зараз стримують збройну агресію Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях”.
- 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Спершу окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.
- Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- Ввечері незаконні збройні формування зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.
- Офіс президента, голова української делегації у ТГК Леонід Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називали ці інциденти “провокаціями”.