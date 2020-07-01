Про це Порошенко сказав в залі Печерського районного суду, повідомляє кореспондент #Букв.

“Укази президента, верховного головнокомандувача, видані в межах конституційних повноважень є конституційні, аж поки їх не скасує Конституційний суд. У Конституції записано: укази президента є обов’язковими до виконання на всій території України. Крапка. Схиляння сосен – це до партії “Слуга народу. Там вони їх схиляють”, – заявив Порошенко.

Він закликав Зеленського вибачитися за дії “слуг народу”.

“Ще раз підкреслюю. Володимир Олександрович, вибачтесь, будь ласка, за дії своїх депутатів. За кожного з них ви перед народом України брали політичну відповідальність. І того, хто повій замовляє, і того, хто педофіл, і того, хто обговорює таким чином українських жінок. Хоча б перед жінками вибачтеся”, – резюмував п’ятий президент.