Про це Порошенко сказав в залі Печерського районного суду, повідомляє кореспондент #Букв.
“Укази президента, верховного головнокомандувача, видані в межах конституційних повноважень є конституційні, аж поки їх не скасує Конституційний суд. У Конституції записано: укази президента є обов’язковими до виконання на всій території України. Крапка. Схиляння сосен – це до партії “Слуга народу. Там вони їх схиляють”, – заявив Порошенко.
Він закликав Зеленського вибачитися за дії “слуг народу”.
“Ще раз підкреслюю. Володимир Олександрович, вибачтесь, будь ласка, за дії своїх депутатів. За кожного з них ви перед народом України брали політичну відповідальність. І того, хто повій замовляє, і того, хто педофіл, і того, хто обговорює таким чином українських жінок. Хоча б перед жінками вибачтеся”, – резюмував п’ятий президент.
- Нагадаємо, народна депутатка від “Слуги народу” Ірина Аллахвердієва повідомила, що соратники по партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія поклялися, що на брифінгу в Миколаєві не говорили нічого з опублікованого в ЗМІ.
- Директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк заявила, що публікація народного депутата Ірини Аллахвердієвої у відповідь на сексистські висловлювання лідерів “Слуги народу”, виглядає як виправдання для них.
- 24 червня Корнієнко заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївську політикиню Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.
- Нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос і нардеп від “Євросолідарності” Ірина Геращенко розкритикували колег по парламенту за сексистські репліки.
- Українці закликають Корнієнка та Арахамія піти у відставку.“Укази президента, верховного головнокомандувача, видані в межах конституційних повноважень є конституційні, аж поки їх не скасує Конституційний суд. У Конституції записано: укази президента є обов’язковими до виконання на всій території України. Точка. Схиляння сосен – це до партії” Слуга народу “. там вони їх схиляють “, – заявив Порошенко.Він закликав Зеленського вибачитися за дії “слуг народу”.”Ще раз підкреслюю. Володимир Олександрович, вибачитеся, будь ласка, за дії своїх депутатів. За кожного з них ви перед народом України брали політичну відповідальність. І того, хто повій замовляє, і того, хто педофіл, і того, хто обговорює таким чином українських жінок. Хоча б перед жінками вибачитеся “, – резюмував п’ятий президент.