18 квітня Міністерство юстиції США оголосило про звинувачення трьом росіянам за "фінансування та спрямування американських політичних груп", з метою поширення проросійської пропаганди.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Росіян звинувачують у роботі від імені уряду РФ спільно з ФСБ. Їхня діяльність полягала у проведенні багаторічної кампанії зловмисного шкідливого іноземного впливу в США.

Окремо в обвинувальному висновку зазначається, що росіяни “вербували, фінансували та направляли американські політичні групи, аби ті діяли як незареєстровані незаконні агенти російського уряду, сіяли розбрат і поширювали проросійську пропаганду”.

Звинувачення винесено жителю Москви Олександру Іонову та співробітникам ФСБ РФ Олексію Суходолову та Єгору Попову.

Помічник генерального прокурора Метью Олсен заявив, що росіяни використали “права громадян США щодо Першої поправки — свободи, в яких Росія відмовляє своїм громадянам, — аби розділити американців і втрутитися у вибори в США “.

Серед іншої незаконної діяльності, обвинувальний висновок стверджує, що Іонов, Суходолов і Попов змовилися з метою прямого та суттєвого впливу на демократичні вибори в Сполучених Штатах. Вони підтвердили, що “вибори президента США” були “головною темою року” ФСБ.

“Усі американці повинні бути глибоко стурбовані тактикою ФСБ і залишатися пильними щодо будь-яких спроб підірвати нашу демократію”, – наголосив виконуючий обов’язки помічника директора ФБР Курт Ронноу.

Окрім того, одним із завдань Іонова було створення видимості підтримки американським населенням анексії Росією територій в Україні.

Росіянам загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Водночас у межах окремої справи, порушеної в окрузі Колумбія, також висунуто звинувачення громадянці РФ, жительці Москви Наталі Бурліновій. Вона вступила в змову зі співробітником ФСБ з метою вербування громадян США з академічних та дослідницьких установ для поїздки до Росії для участі у програмі громадської дипломатії під назвою “Зустріч з Росією”. Програмою керував “Центр підтримки та розвитку громадських ініціатив” (PICREADI), що очолює Бурлінова та фінансується російським урядом і займається просуванням російських національних інтересів.

У афідевіті стверджується, що офіцер ФСБ забезпечував Бурліновій фінансування та іншу підтримку для вербування за кордоном та її зусиль просувати російські інтереси в Сполучених Штатах.

Бурлінова надавала співробітнику ФСБ велику інформацію про громадян США, які були завербовані для участі в її програмах. Далі вона виявляла для співробітника ФСБ конкретних громадян США, які, на її думку, висловлювали позитивне ставлення до Росії та були готові до подальшої співпраці.