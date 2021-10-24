Про це пише видання The Washington Post.

Трамп і його команда в середу ввечері оголосили, що незабаром запустять свою соціальну мережу під назвою Truth Social. Але після запуску бета-версії знайшлися жартівники, які розмістили фотографію свині, яка випорожнюється, в акаунті “donaldjtrump”. Скрини цієї публікації запостили в Twitter.

За словами “жартівників”, що цей злом був частиною їхньої “війни в Інтернеті проти ненависті”, а також “способом розважитися”.

Нова соцмережа Трампа нагадує клон Twitter: користувач може публікувати повідомлення, які схожі на твіти, або Re-Truths, які схожі на ретвіти. Існує також стрічка новин, яка називається “Стрічка істини”, система повідомлень, що дозволяє користувачам дізнатися, хто взаємодіє з їхніми “істинами”.

Код сайту показує, що на ньому працює практично не модифікована версія Mastodon, безплатного програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, яке будь-хто може використовувати для запуску саморобного сайту соціальної мережі.

Засновник Mastodon Євген Рочко повідомив The Post, що сайт Трампа може порушувати правила ліцензування Mastodon, які вимагають від розробників ділитися будь-якими модифікаціями й посилатися на вихідний код. Рочко сказав, що зв’язався з юрисконсультом компанії для прийняти рішення.

За словами Євгена, Mastodon не зможе відключити сайт у разі порушення, оскільки користувачі можуть розміщувати програмне забезпечення на своїх власних серверах.

21 жовтня колишній президент США, якого раніше заблокували доступ у Facebook і Twitter, заявив, що хоче скласти конкуренцію технологічним компаніям. Посилання на соцмережу Truth Social дозволяло приєднатися до списку очікування або зробити попереднє замовлення додатки через Apple App Store. На скриншот додатки Truth Social показаний профіль користувача, разюче нагадує профіль Twitter. Згідно з публічними документами, назва Truth Social було зареєстровано в липні 2021 року за торговою маркою Trump Group Corp.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.

На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення через два роки.

2 жовтня 2021 року повідомлялося, що 45-й президент США Дональд Трамп попросив федерального суддю штату Флорида змусити соціальну мережу Twitter відновити його акаунт, який заблоковано з січня.