Правоохоронці провели обшуки у Миколаївській ОДА

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.
“Провели обшуки … в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, який відноситься до акваторії Дніпро-Бузького лиману, площею 157 га”, – йдеться в повідомленні.
Як встановила касаційна судова інстанція за позовом прокуратури, посадові особи ОДА в 2015 році, приймаючи нібито спірне розпорядження про водны об’єкти загальнодержавного значення, “вийшли за межі своїх повноважень”.
За даними прокуратури, посадові особи визнали недійсним відповідний договір оренди.
“Слід зазначити, що розпорядження такими земельними ділянками віднесені до виключної компетенції Кабінету міністрів України”, – уточнили в відомстві.
Обшуки проводили правоохоронці з Офісу генпрокурора спільно з Національною поліцією і Службою безпеки. Метою слідчих дій вказали “виявлення і фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення”.
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- “1+1” пов’язує обшуки, які провела СБУ, з діяльністю програми “Гроші”. Її ведучим був нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Про це йдеться в офіційній заяві 1+1media.
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