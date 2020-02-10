11 лютого

00:59 Голова Міноборони пояснив, навіщо Україна погоджується на розведення сил на Донбасі
00:30 Ексберкутівців, які повернулися до Києва, продовжать судити за розстріли на Майдані

10 лютого

23:59 Правоохоронці провели обшуки у Миколаївській ОДА
23:08 Віце-президент Єврокомісії: на місці Путіна я б повернула Крим Україні
22:54 Гончарук охарактеризував Зеленського як «камертона» і «клієнта»
22:36 Українська дизайнерка Світлана Бевза показала нову колекцію на New York Fashion Week
21:39 Кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття через блокування фінансування
21:05 ДіКапріо з'явився на «Оскарі» зі своєю дівчиною: що про неї відомо
20:47 КСУ розгляне конституційність закону про перейменування УПЦ МП
20:27 У Львівській області жінка померла від грипу
20:04 В СБУ заявили про попередження замовного вбивства активіста
19:50 Інфляція в Україні в січні склала 0,2%
19:31 Скалецька пояснила, чому близько півсотні українців не евакуюють з Уханю
19:06 Росія утримує кримських політв'язнів в неналежних умовах
18:59 Рабінович в Facebook похвалився поїздкою в Москву: реакція українців
18:48 Off-White зніматиме кліпи реперів
18:24 У Києві з каналізації дістали голого чоловіка
17:55 Здається, що заразилися коронавірусом? У МОЗ розповіли алгоритм дій
17:54 Українців, які залишилися в Хубеї, евакуюють 11 лютого
17:40 Про міністра Дубілета написали книгу
17:38 У Великобританії через хворого на коронавірус медика закрили лікарню
17:02 Зеленський братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки
16:28 Через негоду у Львівській області затримуються потяги
16:01 Бойовики на Донбасі проводять примусову «паспортизацію»
15:58 Завтра в Україні різко погіршиться погода: оголошено штормове попередження
15:44 СБУ передала лідерам Меджлісу на затвердження список з обміну утримуваними особами
14:13 Британія потерпає від потужного урагану
Партнерський матеріал
14:09 20-22 лютого у Львові відбудеться ІІІ Міжнародний Форум Івент Індустрії
13:39 «Нафтогаз» вимагає від Росії $8 мільярдів за активи в Криму
12:38 «Наш президент – сцикло»: волонтер Звіробій обізвала Зеленського

Правоохоронці провели обшуки у Миколаївській ОДА

У приміщенні Миколаївської облдержадміністрації 10 лютого було проведено обшуки у справі про можливе незаконне заволодіння земельною ділянкою водного фонду.

Понеділок, 10 лютого 2020, 23:59

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

“Провели обшуки … в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду, який відноситься до акваторії Дніпро-Бузького лиману, площею 157 га”, – йдеться в повідомленні.

Як встановила касаційна судова інстанція за позовом прокуратури, посадові особи ОДА в 2015 році, приймаючи нібито спірне розпорядження про водны об’єкти загальнодержавного значення, “вийшли за межі своїх повноважень”.

За даними прокуратури, посадові особи визнали недійсним відповідний договір оренди.

“Слід зазначити, що розпорядження такими земельними ділянками віднесені до виключної компетенції Кабінету міністрів України”, – уточнили в відомстві.

Обшуки проводили правоохоронці з Офісу генпрокурора спільно з Національною поліцією і Службою безпеки. Метою слідчих дій вказали “виявлення і фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення”.

  • У середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1”.
  • У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
  • “1+1” пов’язує обшуки, які провела СБУ, з діяльністю програми “Гроші”. Її ведучим був нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Про це йдеться в офіційній заяві 1+1media.
  • Під час обшуків у редакції спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1” правоохоронці вилучили у журналістів 2 системних блоки. Одночасно з обшуками в редакції “1+1” правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання двох журналістів і колишнього співробітника телеканалу.
  • Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.
  • Журналісти телеканалу “1+1” наполягають, отримали записи з відкритих джерел, зокрема, з Youtube, і для цього вони не прослуховували главу уряду Олексія Гончарука.
Теги: Миколаївська ОДА, обшуки

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!