Цілком можливо, що інцидент, коли ракета влучила в південно-східне село на території Польщі, став результатом провокації російської сторони, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький 16 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

Під час виступу у польському парламенті Моравецький зауважив, що не можна виключити, що обстріл української інфраструктури поблизу кордону “був навмисною провокацією, здійсненою в надії, що така ситуація може виникнути”.

Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета з української системи ППО.

Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.

У міністерстві закордонних справ Польщі раніше заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.

Своєю чергою, Італія вважає, що немає великої різниці, чи ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі, була російською чи ні, оскільки саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила 16 листопада прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні.

Довідка. 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.