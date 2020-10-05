Про це вона повідомила у своєму Twitter.
Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 2 жовтня, стало відомо, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19.
Починаючи з четверга, 1 жовтня, МакЕнані щодня робити тест на COVID-19. Цього понеділка тест виявився позитивний.
Вона зазначила, що наразі не має жодних симптомів хвороби. Також МакЕнані запевнила, що жодний співробітник ЗМІ не перебував з нею у тісному контакті останнім часом.
Прессекретарка планує продовжити роботу дистанційно.
“Я розпочну процес карантину та продовжуватиму віддалено працювати від імені американського народу”, — написала вона.
Нагадаємо, суперник Трампа на президентських виборах, колишній віцепрезидент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
3 жовтня президент США Дональд Трамп опублікував перше відео після того, як стало відомо про його зараження коронавірусом.
Дональд Трамп не передав владу віцепрезиденту США Майку Пенсу, дарма що перебуває у шпиталі через зараження коронавірусом.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня Трамп, який нещодавно заразився коронавірусом, залишив лікарню і проїхав на машині перед прихильниками.