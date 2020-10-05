Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 2 жовтня, стало відомо, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19.

Починаючи з четверга, 1 жовтня, МакЕнані щодня робити тест на COVID-19. Цього понеділка тест виявився позитивний.

Вона зазначила, що наразі не має жодних симптомів хвороби. Також МакЕнані запевнила, що жодний співробітник ЗМІ не перебував з нею у тісному контакті останнім часом.

Прессекретарка планує продовжити роботу дистанційно.

“Я розпочну процес карантину та продовжуватиму віддалено працювати від імені американського народу”, — написала вона.

Нагадаємо, суперник Трампа на президентських виборах, колишній віцепрезидент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.

3 жовтня президент США Дональд Трамп опублікував перше відео після того, як стало відомо про його зараження коронавірусом.

Дональд Трамп не передав владу віцепрезиденту США Майку Пенсу, дарма що перебуває у шпиталі через зараження коронавірусом.