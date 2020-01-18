Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Завтра наші друзі, колеги, співвітчизники, янголи рейсу PS 752 повертаються додому. Рідна земля, близькі та сім’ї мабуть ще ніколи не чекали на них із таким завмиранням сердець. Останній приліт і попереду вічний спокій…Це особливий день не тільки для колективу МАУ, рідних загиблих, а й для всіх численних співвітчизників. Наші янголи заслуговують на особливе вітання вдома”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Дихне пропонує завтра 19 січня об 11:00 усім українцям, де б вони не були, натиснути автомобільний сигнал у знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями втраченими в небі Ірану.

“Будь ласка, долучайтеся до нашої почесної “варти” на “прильоті” екіпажу PS 752. Зробіть репост та посигнальте. Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома…” – додав він.

Нагадаємо, церемонія вшанування пам’яті загиблих відбудеться 19 січня в Терміналі В міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до Термінала В о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00.