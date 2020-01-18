Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Завтра наші друзі, колеги, співвітчизники, янголи рейсу PS 752 повертаються додому. Рідна земля, близькі та сім’ї мабуть ще ніколи не чекали на них із таким завмиранням сердець. Останній приліт і попереду вічний спокій…Це особливий день не тільки для колективу МАУ, рідних загиблих, а й для всіх численних співвітчизників. Наші янголи заслуговують на особливе вітання вдома”, – йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим Дихне пропонує завтра 19 січня об 11:00 усім українцям, де б вони не були, натиснути автомобільний сигнал у знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями втраченими в небі Ірану.
“Будь ласка, долучайтеся до нашої почесної “варти” на “прильоті” екіпажу PS 752. Зробіть репост та посигнальте. Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома…” – додав він.
Нагадаємо, церемонія вшанування пам’яті загиблих відбудеться 19 січня в Терміналі В міжнародного аеропорту “Бориспіль”.
Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до Термінала В о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Завершено ідентифікацію тіл громадян України, які загинули в катастрофі літака Boeing 737 в Ірані внаслідок ракетної атаки.