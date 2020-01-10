Про це він повідомив в коментарях журналістам, відповідне відео опублікувала спеціальний кореспондент Штаб-квартири ООН Катерина Лисунова.

Так Інхоф заявив, що йому здається “очевидною” причетність Ірану до авіакатастрофи.

“Я побачив те, що побачили і всі інші. Абсолютно очевидно, що на збитий літак, в якому загинуло 167 осіб (176 чоловік, 167 пасажирів і 9 членів екіпажа- ред.), був збитий іранцями”, — сказав він.

У відповідь на це один з журналістів поставив сенатору питання: “Хто тоді несе відповідальність за це?”. Сенатор уникнув прямої відповіді на це запитання, зазначивши, що поговорить про це з президентом США Дональдом Трампом.

“Я не хочу зараз втручатися в рішення, які прийняв президент. Я вважаю, що його рішення були правильними. Я поки не обговорював з президентом цю ситуацію. Насправді, я тільки щойно дізнався про це. Але ми з ним обов’язково поговоримо про це , ми з ним регулярно спілкуємося”, — додав сенатор.

ДЖЕЙМС ІНХОФ, РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ СЕНАТОР ВІД ШТАТУ ОКЛАХОМА"Я побачив те, що побачили й усі інші. Є абсолютно очевидим, що збитий літак, в якому загнинуло 167 людей, був поцілений Іранцями" ПИТАННЯ ЖУРНАЛІСТА: – "чия це тоді відповідальність?" ДЖЕЙМС ІНХОФ, РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ СЕНАТОР ВІД ШТАТУ ОКЛАХОМА"Я не бажаю зараз втручатись в рішення, які прийняв президент. Я вважаю, що його рішення були правильними. Я покищо не обговорював із президентом цю ситуацію. Насправді, я лише щойно дізнався про це. Але ми з ним обов’язково поговоримо про це, – ми з ним регулярно спілкуємось" Gepostet von Kateryna Lisunova am Donnerstag, 9. Januar 2020

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.