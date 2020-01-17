Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака "Міжнародні Авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран відбудеться у неділю, 19 січня.

Про це повідомила пресслужба МАУ.

“Загиблі українські пасажири і екіпаж рейсу PS752 повертаються в Україну у неділю, 19 січня”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що церемонія вшанування пам’яті загиблих відбудеться в Терміналі В міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до Терміналу В о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00.