Про це він розповів в своєму Instagram-пості.
“Чому в усьому світі коронавірус вражає легені, а в Україні — мозок?! Мені соромно за деяких українців!”, — написав Тищенко.
Крім того, нардеп назвав протестувальників у Нових Санжарах, куди були привезені евакуйовані з Китаю громадяни, “дикунами”.
“Соромно за деяких співгромадян, які виражаються різко проти людей, які прилетіли сьогодні спеціальним рейсом! А якби там були Ваші родичі? Соромно за тих, хто зараз блокує базу Нацгвардії, куди повинні привезти Наших земляків, які там знаходилися з різних причин… Який патріотизм?! Просто дикуни…”, — додав він.
Пост народний депутат доповнив селфі, зробленим у Верховній Раді.
Нагадаємо, сьогодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
- На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ліза Богуцька збирала підписи під зверненням до Служби безпеки України про відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю. Також готується звернення до генпрокурора та Державному бюро розслідувань.