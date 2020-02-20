Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що йому соромно за жителів Нових Санжар, які протестують проти розміщення в їхніх лікарнях евакуйованих з Китаю громадян.

Про це він розповів в своєму Instagram-пості.

“Чому в усьому світі коронавірус вражає легені, а в Україні — мозок?! Мені соромно за деяких українців!”, — написав Тищенко.

Крім того, нардеп назвав протестувальників у Нових Санжарах, куди були привезені евакуйовані з Китаю громадяни, “дикунами”.

“Соромно за деяких співгромадян, які виражаються різко проти людей, які прилетіли сьогодні спеціальним рейсом! А якби там були Ваші родичі? Соромно за тих, хто зараз блокує базу Нацгвардії, куди повинні привезти Наших земляків, які там знаходилися з різних причин… Який патріотизм?! Просто дикуни…”, — додав він.

Пост народний депутат доповнив селфі, зробленим у Верховній Раді.

Нагадаємо, сьогодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.